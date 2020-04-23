“职为2020大学毕业生成长计划”启动 蛋壳公寓：继续聚焦毕业生帮扶

为更好地帮助毕业生群体，形成社会帮扶合力。4月22日，“职为2020大学毕业生成长计划”公益行动，通过云发布会的形式正式上线。该公益行动汇聚政府、高校、企业、公益组织等多方力量，为今年大学毕业生就业、租住等难题提供帮扶，募集就业岗位，架起就业对接网络平台，提供社会融入帮扶。

作为连续三年该项目的独家租房战略合作平台，蛋壳公寓表示今年将继续拿出大量的资金和资源，投入到对大学毕业生的帮扶项目中，减轻他们在创业、就业过程中的租住压力。

多政策举措帮扶就业

虽然身在家中，但刘思雨已经关注到学校举行了很多场次的校园“云招聘会”。“学校同时鼓励大家报考专升本、西部计划，还通过校友企业直通校园，精准帮扶学弟学妹就业等一系列措施。”刘思雨看来，这些活动都增强大家的就业信心，扩大了就业渠道。

中国少年儿童新闻出版总社常务副社长郝向宏在发布会上为大学毕业生加油打气，“相信通过党和政府以及社会各界包括众多企业的努力，今年的大学毕业生一定会有一个更好的就业结果。”他提到，希望大学生朋友树立奋斗的青春最美丽的观念，上好青春就业的大课。

（中国少年儿童新闻出版总社常务副社长 郝向宏）

对于高校毕业生，特别是应届毕业生，国家发布了多项政策帮扶。如对中小微企业招用毕业生予以补贴，明确要求国有企业连续两年扩大招聘毕业生规模，通过扩大基层就业规模、招生入伍规模、就业见习规模、适当延迟录用接收等多方面措施积极创造就业岗位。

中国经济改革研究基金会秘书长石明磊分析今年大学毕业生总体就业形势会好转的。他说：“我国拥有14亿人的强大国内市场，正在有力发挥托底支撑作用；我国拥有完备产业体系和丰富人力资源的回旋空间，正在积极发挥巨大韧性作用；我国精准发力的宏观经济政策，正在有针对性的发挥对冲作用。我们相信，在全社会的共同关心爱护下，广大应届高校毕业生，也一定会顺利地、高质量地实现求职愿望，走好人生职业生涯的第一步！”

（中国经济改革研究基金会秘书长 石明磊）

多平台联动推送岗位

每年的三四月份都是大学毕业生招聘的黄金季节，人民网舆情数据中心副主任单学刚也把当下保就业、促稳定看作社会舆情关注的重要议题。

为了找工作，重庆师范大学2020届毕业生陈佐睿智在多个平台都投递了简历，时时刷新岗位需求。“但也许是与岗位要求不匹配，或者所学专业不符合”陈佐睿智苦恼于许多求职投递都石沉大海。

为了缓解2020届大学生的就业压力，“空中双选会”、“在线招聘会”正在成为用人单位和学生交流的主要渠道。

各个高校也在服务毕业生就业。“收集发布国家重大工程、重大项目、重要领域和国际组织的招聘信息。”中南财经政法大学团委副书记李司铎介绍，学校正努力做到让信息多跑路，让学生和用人单位少跑路。

北京林业大学招生就业处处长穆琳表示，为扩展渠道架起“云”平台，为解决疫情期间用人单位无法与毕业生面对面交流的招聘难题，学校开发上线了空中宣讲会系统和双选会系统，线上网络平台显得尤为重要。

此外，新媒体平台也可以更好地为毕业生推荐很多优秀的职位，从而解决他们就业的问题。新浪微博校园业务部总经理孔令旭分析称，微博可以利用自身优势联合各方，整合资源，给企业、学生、学校提供互联互通的平台，这就使得特殊时期下，微博以新媒体的形式为大学毕业生架起了一个就业桥梁。

多方面关注大学毕业生社会融入

值得注意的是，大学生从象牙塔走向社会，不仅是学生身份到职场人的转变，工作岗位同样也伴随着职业融入、城市融入。对此，多位专家也呼吁社会关注防疫期间大学生的社会融入问题。

4月8日，湖北经济学院大四学生彭同学从老家湖北黄石回到武汉，但面临的现实情况是，疫情没有完全解除、学校还未开学、宿舍回不去，自己又要毕业实习。

“彭同学通过我们的毕业生帮扶计划，在线上直接完成了看房和签约，以及享受到帮扶优惠，返城当天则直接住进了新家。”蛋壳公寓品牌公关副总裁何广静提到，彭同学是第一位签约毕业生帮扶计划的武汉高校毕业生。她认为，帮扶高校毕业生就业，解决生活问题也是帮助青年人开启新的生活。

（蛋壳公寓品牌公关副总裁 何广静）

蛋壳公寓作为“大学毕业生成长计划”连续三年该项目的独家租房战略合作伙伴，每年都会拿出大量的资金和资源，投入到对大学毕业生的帮扶项目中，减轻他们在创业、就业过程中的生活压力。何广静介绍，蛋壳公寓将继续聚焦毕业生帮扶，针对大学生普遍遇到的找房难、租房难，特别是疫情时期看房难等问题，推出月付0押金、免费换租等专属租房优惠，并提供整套的租房安家解决方案。

多企业呼吁职业岗位捐助

发布会上，智联招聘、好未来、蔚来汽车、合兴餐饮集团等企业也表示，将为2020届高校毕业生提供更多就业岗位，帮助高校毕业生完成更有质量的就业。

（智联招聘集团执行副总裁 李强）

此外，一些正能量青年艺人赵小棠、谢可寅、陈珏、牛骏峰、王泷正、施诗、李强等通过视频发出呼吁，希望汇聚各界力量，共同关注大学毕业生就业。

据悉，“职为2020大学毕业生成长计划”公益行动由中国少年儿童新闻出版总社、中国经济改革研究基金会指导，未来网牵头发起，智联招聘、蛋壳公寓协办，微博校园、好未来、蔚来汽车、合兴餐饮集团等多家企业共同支持。多家媒体直播平台上同步呈现云发布会，截至直播结束，该公益行动的线上观看人数达到了8113568人。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)