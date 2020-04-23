改革不停顿，开放不止步。越是形势复杂，越要以更坚定的信心、更有力的措施把改革开放不断推向深入。

4月17日，习近平总书记主持召开中央政治局会议，强调要坚持以改革开放为动力推动高质量发展，明确指出要不失时机推动改革，善于用改革的办法解决发展中的问题，完善要素市场化配置体制机制，坚定扩大对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展。

改革开放是我国的基本国策，也是推动我国发展的根本动力。当前，我国发展面临前所未有的挑战，亟须通过改革开放释放内需潜力、激发市场活力、增强内生动力。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，必须推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，增强我国经济创新力、竞争力和抵御风险能力。突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来严重冲击，越是这个时候，越要变压力为动力，坚定不移深化改革开放。只有在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放，着力解决制约我国发展的突出矛盾和问题，才能把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，把疫情造成的影响降到最低，牢牢把握发展主动权，迎来更好发展。

发展出题目，改革做文章。应对风险挑战，必须善于用改革的办法解决发展中的问题。要始终坚持以供给侧结构性改革为主线，把改善供给结构作为主攻方向，向实体经济发力，创造适应新需求的有效供给，着力提升整个供给体系质量，实现供需动态平衡。加快传统产业改造升级，大力发展先进制造业，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点。抓住产业数字化、数字产业化赋予的新机遇，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，让应对疫情催生的许多新产业新业态快速发展起来，形成新动能。要认真落实《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，支持民营企业发展，激发各类市场主体活力，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。

开放带来进步，封闭必然落后。面对世界风云变幻，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。我们要坚定扩大对外开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为国内外企业家投资创业营造更加公平有序的环境，以开放促改革、促发展、促创新。要加强对国际经济形势的研判分析，及时制定有针对性的政策举措，努力维护全球供应链稳定，保障各类经贸活动正常开展。要推动共建“一带一路”高质量发展，秉持共商共建共享原则，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，为世界共同发展增添动力，为世界经济稳定作出贡献。

中国经济发展从来都不是一帆风顺的，而是在应对挑战、战胜困难中不断发展壮大的。只要我们坚决贯彻党中央关于当前经济社会发展工作的总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，善于捕捉和创造机遇，勇于攻坚克难，就一定能战胜各种困难挑战，实现党中央确定的发展任务和目标。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 01 版）

(责编：任妍、杨曦)