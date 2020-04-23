“银税互动”缓解小微企业融资难

本报北京4月22日电 （记者邱超奕）22日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍发挥“银税互动”作用帮助小微企业的情况。

国家税务总局纳税服务司副司长、一级巡视员韩国荣解释，“银税互动”是税务和银保监部门自2015年开展的一项企业融资支持活动。税务部门在依法合规和企业授权的情况下，将企业的部分纳税信息提交给银行，银行利用这些信息优化信贷模型，为守信小微企业提供贷款。

韩国荣表示，5年来，“银税互动”贷款规模快速增长。2019年全国“银税互动”贷款笔数超过前4年的总和，今年一季度已发放贷款75万笔，超过2019年的一半，越来越多小微企业从中受益。

为推动“银税互动”，税务部门连续第七年开展“便民办税春风行动”，将受惠企业纳税信用级别由A级和B级扩大到M级，最大限度帮助企业纾困解难。今年一季度，全国守信小微企业获得“银税互动”税收信用贷款金额达1816.3亿元，同比增长22.3%。对于受疫情影响严重的湖北省，税务部门又将受惠企业的范围进一步延伸到纳税信用C级，有5万多户小微企业符合条件。今年一季度，税务部门已向银行推送了600多万户重点帮扶的企业名单，努力帮助小微企业渡过难关。

不少企业担心，因疫情影响无法按期纳税会影响企业信用。韩国荣表示，为缓解纳税人资金压力，税务总局已连续4次延长纳税申报期限，并允许有困难的企业依法向税务机关申请办理延期申报和延期缴纳税款。2月份以来，全国共为12.1万户纳税人办理了延期申报，为5.1万户纳税人办理了延期缴纳税款。税务总局明确，对于受疫情影响而逾期申报或者逾期报送相关资料的纳税人，可免予行政处罚，相关记录不纳入纳税信用评价，也不会影响纳税人享受“银税互动”贷款红利。

“税务机关会主动提醒广大纳税人，对自身的纳税信用记录进行核实，有问题的，可以及时调整。如果纳税人在2021年发布新的评价结果前，没有及时核实调整，还可以在明年年底前向税务机关提出纳税信用复评申请，进而有效地消除因疫情防控对自身纳税信用造成的影响。”韩国荣补充说。

银保监会普惠金融部主任李均锋认为，“银税互动”有三方面优势：一是银行可以精准对接纳税企业的融资需求；二是银行可以借助企业的纳税信息发放免抵押、免担保的信用贷款；三是企业可以线上申请、办理“银税互动”贷款，最快几分钟就可以拿到贷款。

李均锋介绍，最近“银税互动”的受惠企业范围扩大到了个体工商户。从实施效果看，目前为止整个“银税互动”贷款余额5732亿元，同比增长74%；贷款户数75万户，同比增长114%，“银税互动”对缓解小微企业和个体工商户贷款难、贷款贵起到了很重要的作用。

为了满足更多有贷款融资需求的企业，李均锋介绍，今年相关部门对商业银行的考核中，专门设置了“首贷户”比例的考核指标。要求商业银行新发放的贷款客户中，第一次获得贷款的企业要占一定比重；商业银行要进一步开发适合小微企业和个体工商户的信用贷款产品；银保监会继续倡导商业银行开展“百行进万企”行动，让基层行深入企业，充分了解小微企业需求；此外，银保监会还要求商业银行加强与互联网银行合作，共同解决小微企业融资需求。

据介绍，截至4月21日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1005例，其中重症病例78例；累计治愈出院病例77151例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82788例，现有疑似病例35例。新增无症状感染者42例，其中境外输入7例；当日转为确诊病例1例；当日解除医学观察42例；尚在医学观察无症状感染者991例，其中境外输入172例。4月21日，武汉现有确诊病例首次降至100例以下，连续7日无新增死亡病例。全国新增境外输入病例23例，主要来自与我国接壤国家。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 02 版）

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