国企3月主要经济指标显著回升

本报北京4月22日电 （记者曲哲涵）财政部22日公布1—3月全国国有及国有控股企业（以下简称国有企业）主要经济指标。国有企业特别是中央企业贯彻落实党中央国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极复工复产，发挥了顶梁柱作用。但受疫情影响，营业总收入、利润总额、税后净利润等主要经济效益指标下降明显。不过，3月当月主要经济指标显著回升，经济运行呈现恢复性增长。

1—3月，国有企业营业总收入123388.6亿元，同比下降11.7%。3月当月营业总收入环比增长48.4%，恢复至去年同期水平的88%。1—3月，国有企业利润总额3291.6亿元，同比下降59.7%。3月当月利润总额环比增长4.2倍。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 02 版）

(责编：任妍、杨曦)