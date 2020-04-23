四大影视产业平台落户青岛西海岸新区

本报电 4月16日，中国广电·青岛5G高新视频实验园区与青岛市广播电视台、华为技术有限公司、三维六度（北京）文化有限公司在青岛西海岸新区签署战略合作协议，共同建设5G高新视频产业云平台、中国影视工业化示范基地、中国影视数字化+4K修复中心和5G高新视频联合创新中心。此举将有力助推5G高新视频产业快速集聚发展，打造世界级5G高新视频产业集群高地。

据了解，5G高新视频产业云平台重点围绕影视工业化标准体系、影视修复等产业发展需求，打造驻地云+公有云的5G高新视频混合云平台，向园区内入驻企业及区外关联机构提供海量数据存储、视频制作、视频修复、视频AI、CDN分发能力等全产业链云服务。中国影视工业化示范基地基于5G、高新视频产业云平台、区块链、大数据、人工智能等技术，构建涵盖影视制作管理、数字制作、影视发行的影视制发云服务体系。中国影视数字化+4K修复中心建立影视数字化+4K修复完整业务流程、规范和质量控制，实现影视修复工业化体系建设。5G高新视频联合创新中心围绕使能技术创新、生态构建和人才培养三方面，提供视频AI、渲染、VR/AR等创新技术，为园区企业引入生态合作伙伴，并将视频产品和技术能力推广到全球。

当前，国家正加快5G商用步伐，新型基础设施建设全面提速，成为了新一轮投资发展的热点和亮点。此次四方深度合作，瞄准“新基建”开展合作，抢抓5G时代发展新机遇。

“通过构建融合的、云化的、开放的5G高新视频产业云平台，将快速构建基于影视工业化标准体系的影视制发云、影视修复云和5G高新视频联合创新中心。”华为中国区传媒业务部总裁蒋中平介绍，华为还将在4K、8K、VR、AR、AI等领域持续投入，促进5G高新视频生态的发展。

“我们与华为、三维六度等行业龙头企业开展合作，以建设国内首个影视工业化全流程体系的云制作平台为引领，集聚整合影视全产业链优质资源，提供拍摄、制作、渲染、传输、发布等全链条、全流程的专业化影视制作云服务，推动中国影视工业化发展进程全面提速。”青岛西海岸发展集团董事长刘鲁强介绍，西海岸灵山湾影视产业园区将以影视工业化体系为依托，突出“科创+文创”融合创新模式，发起“双招双引”攻势。目前，该园区已签约引进高新视频产业链企业44家，包括京东方、捷成世纪科技、浪潮等18家行业头部企业。

根据协议，四方将在5G高新视频产业、基于影视工业化标准体系的影视制发云及影视修复云等方面建立长期合作关系。

（赵 伟）

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