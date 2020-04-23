小微企业获“银税互动”贷款增22.3%

本报北京4月22日电 （记者邱超奕）22日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍发挥“银税互动”作用帮助小微企业的情况。

今年一季度，全国守信小微企业获得“银税互动”税收信用贷款金额达1816.3亿元，同比增长22.3%。对于受疫情影响严重的湖北省，税务部门又将受惠企业的范围进一步延伸到纳税信用C级，有5万多户小微企业符合条件。一季度，税务部门已向银行推送了600多万户重点帮扶的企业名单，努力帮助小微企业渡过难关。

银保监会普惠金融部主任李均锋介绍，最近“银税互动”的受惠企业范围扩大到了个体工商户。从实施效果看，目前整个“银税互动”贷款余额5732亿元，同比增长74%；贷款户数75万户，同比增长114%，“银税互动”对缓解小微企业和个体工商户贷款难、贷款贵起到了重要作用。

(责编：任妍、杨曦)