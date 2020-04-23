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财经观察∣撤档、停拍、复工难……电影行业如何走出“至暗时刻”？

任妍

2020年04月23日09:50  来源：人民网-财经频道
 

最近，一组观影数据让人倍感唏嘘：3月22日，有529家国内影院开业，总场次1389场，观影人次1326人，平均每场观影人数不足1人。

事实上，这只是电影行业复工现状的一个缩影：影片撤档、剧组停拍、院线停业、复工之路一波三折……疫情影响下，电影行业似乎已进入“至暗时刻”。

如何危中寻机、度过寒冬？多位业内专家在接受人民网财经专访时表示，电影行业已进入“减量提质”阶段，要提前研判趋势，抓住转型发展的先机。

电影行业到底有多难？ 进入“减量提质”阶段

突发的疫情导致线下影院全部停业。比现状更令人不安的是，预期的不确定性。清华大学新闻与传播学院副教授，博士生导师司若认为，在影院关闭或者是暂停营业的情况下，传统的电影发行放映模式受到很大冲击，因为影院无法营业，租金等各方面的成本压力随之加大，造成运营方损失严重，尤其是一些中小企业，在影院票房流水为零的情况下，运营情况举步维艰，很多企业面临倒闭。

更多的行业从业者，则更直观地感受到疫情的深刻影响。路画影业总裁蔡公明表示，疫情对院线电影的影响主要呈现在这两个方面：一方面，是票房方面的损失，春节档国内电影市场损失很大，随着疫情蔓延，全球票房的损失会更高。同时，疫情对行业造成的损失不能单纯看票房数字，全国多数影院的生存状况将更加严峻；另一方面，中国电影行业目前正处在从量变到质变的阶段，疫情的出现只是加速了这个过程。当前，电影行业面临加速洗牌，从制作到发行、院线，再到终端影院，优胜劣汰的进程会加速，未来电影行业投资人也会更加谨慎。

导演杨翌舒提出，疫情期间网络电影获得了更多的关注，不仅用户需求更加旺盛，而且越来越多的成熟团队想要积极尝试网络电影。同时，由于受疫情影响，无法正常开机拍摄，不少创作者有了更多时间来打磨剧本，为做出精品的内容做沉淀，这也是网络电影发展的必经之路。

会否出现“报复性”观潮？或将出现短暂观影热潮

疫情虽然还未结束，但关于“报复性”消费的话题已经引起热议。而在电影行业，疫情结束后是否会迎来“报复性”观影潮，多位业内人士在接受人民网财经专访时表示，不排除出现短暂“报复性”观潮的可能。

司若介绍说，2003年“非典”疫情之后，整个电影产业的发展有了很强劲的反弹，新冠肺炎疫情过后，，这种反弹也很有可能会出现。尤其是在确保线下观影安全健康的前提下，大概率会出现短暂的观影热潮。在蔡公明看来，电影市场的恢复是一个循序渐进的过程，需要宣传发行方、影院等各方紧密合作。同时，蔡公明指出，目前电影行业存在院线作品挤压扎推的问题，疫情过后，行业应该考虑让更多的影片均匀合理地分布在各个档期，而非一个档期内多个片子扎堆竞争。

基于当下的行业态势，司若认为，电影人要更加深入地了解市场变化，研究受众消费需求和消费心理，无论是在电影的创作、制作、生产，还是发行、放映等全产业链上，都要能够适应市场新打法，不被市场所抛弃。

网络电影的“春天”来了？ “线上+线下”或成未来趋势

院线电影迎来“至暗时刻”，网络院线却在这个春节发展迅猛。云合数据统计显示，2020年春节期间视频平台共上线30部网络电影，较去年增加10部，2020春节档电影日均有效播放较2019年提升32%。

随着《囧妈》《肥龙过江》两档院线电影相继转向网络平台播出，其有效播放位居2020年春节档网络电影前2位，由此开创了一种院线电影从“线下”走向“线上”的发行新模式，也为网络电影大盘量带来巨大提升。

因此，部分电影从业者给出了“院线转网播”这一答案。

“从院线转网络的新模式影响着整个行业。”蔡公明认为，目前受疫情影响剧组停机，很多相关工作都在延后，而电影不是人们生活的刚需，所以，企业要想生存和发展，就必须做出一些合理调整和改变，尤其是对中小企而言，一定要抓住新的机会适时转型。

同时，蔡公明指出，窗口期规则应该被行业共同认可和遵照，只有以此为基准，影片才能找到自己的生存空间和受众群体。

至于疫情是否会给电影宣发带来前所未有的改变，中央戏剧学院电影电视系教授徐枫认为，近年来，电影向网络发展是一个必经之路，也是电影发行放映一个必然趋势。如今，“线上影院”让电影片方多了一种发行方式，尤其是对于那些优质的小众电影类别来说，无法在线下影院实现大量排片，但能够在线上影院实现精准获客。

同时，“线上影院”也无限延长了电影本身的生命周期，可以在保住线下票房的同时，在线上实现薄利多销，带来更大的收入。业内预计，疫情之后，线上影院会成为行业内一个新潮流。

“疫情是一剂‘催化剂’，加速了院线电影从线下走向线上的发展趋势。”徐枫表示，“线上”与“线下”并不是非此即彼的关系，未来网络电影也将与院线内容形成互补，两种发行方式应相互依存、协同发展。 

(责编：任妍、孙阳)
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