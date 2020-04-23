湖北出台28条措施促进建筑业和房地产市场平稳健康发展

人民网北京4月23日电（许维娜）据湖北省住建厅官网消息，湖北省人民政府办公厅日前出台《促进建筑业和房地产市场平稳健康发展措施的通知》，《通知》共计28条措施，促进建筑业和房地产市场平稳健康发展，其中涉建筑行业11条，房地产行业17条。

针对房地产市场，《通知》从合理调整监管措施、为企业降本减负、财政金融支持、复工复产和安全管理等方面提出17条政策措施。

在风险可控的前提下，对取得施工许可证的房地产开发项目，因疫情影响施工建设的，在符合相关法律法规规定的条件下，湖北各地可结合实际适当调整商品房项目预售许可的最低规模和工程形象进度要求，预售许可的最低规模不得小于栋，不得分层、分单元办理预售许可。

对信用记录良好的房地产开发企业，可适度降低商品房预售重点监管资金比例，允许企业通过银行保函形式替换同等额度的重点监管资金，可适度增加1-2个预售监管资金拨付节点，对受疫情影响经营困难或疫情防控期间作出贡献的企业，可申请预支重点监管资金。

调整土地竞买保证金比例。2020年10月1日前新出让的土地，各地可结合实际适度降低土地出让竞买保证金比例，但不得低于土地出让底价的20%。

房地产开发企业还可享受分期缴纳土地出让金。土地受让人在土地出让合同签订后一个月内缴纳不低于50%的土地出让价款，余款可按合同约定分期缴纳，缴款期限最长不超过一年。企业因疫情影响无法按期签订《成交确认书》《土地出让合同》或缴纳出让金的，经申请可延期至疫情消除后3个月内签约、缴纳，不收取滞纳金，不记入企业诚信档案。缓缴城市基础设施配套费。对受疫情影响的房地产开发项目，城市基础设施配套费由企业申请可予以缓缴，缓缴时间自当地政府批准延期之日起最长不超过6个月，并应在竣工验收前结清。

《通知》明确要落实住房公积金阶段性支持政策。受疫情影响的企业，可按规定申请在2020年6月30日前缓缴住房公积金，缓缴期间缴存时间连续计算，不影响职工正常提取和申请住房公积金贷款。受疫情影响的职工，2020年6月30日前住房公积金贷款不能正常还款的，不作逾期处理，不作为逾期记录报送征信部门，已报送的予以调整。对支付房租压力较大的职工，可合理提高租房提取额度、灵活安排提取时间。企业在与职工充分协商的前提下，可在2020年6月30日前自愿缴存住房公积金。在风险可控的前提下，住房公积金个贷率低于80%的市县，住房公积金管委会合理确定住房公积金最高贷款额度。

在加大财政金融支持方面，支持企业合理融资需求。对受疫情影响较大、有发展前景但暂遇困难的房地产企业，金融机构不盲目抽贷、断贷、压贷，支持企业保持资金链稳定。对受疫情影响严重、贷款到期还款困难的房地产企业，鼓励金融机构按照市场化方式予以展期或续贷，为企业接续资金。对有实力有信誉的房地产开发企业兼并重组有关企业或项目，提供融资支持。加大对住房租赁企业金融支持力度，对符合条件的住房租赁企业，鼓励金融机构发放租赁住房开发贷款。拓宽住房租赁企业直接融资渠道，支持符合条件的住房租赁企业发行公司信用类债券，募集资金用于住房租赁业务。

此外，《通知》进一步指出要保障土地供应。各地要尽快编制年度国有建设用地供应计划，加大土地供应储备力度，合理确定住房和用地供应规模、结构、时序，优化配置住房用地比例及空间布局，有针对性地增加住房用地供给。保障性住房用地做到应保尽保。对2020年计划供应且需要整理的土地，在疫情消除后加快拆迁平整进度，确保土地按时供应。适当调整土地公开出让交易方式，商服、商品住宅等经营性用地公开出让优先采取网上交易，疫情期间原则上不组织现场交易。

(责编：许维娜、夏晓伦)