腾讯汤道生：产业+互联网携手“双打” 打造智慧新居住体验

“在衣、食、住、行的各个领域，全新的变化都在发展，产业互联网正在通过物和服务的数字化实现人与物、人与服务连接的迭代升级。”4月23日，以“数字新居住 产业共生长”为主题的2020贝壳新居住大会在线召开，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生出席并发表《携手“双打”，共创产业互联网新生态》的主旨演讲。他提出产业互联网是未来20年的行业关键词，探讨新居住服务领域的产业互联网新图景。

腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生

近年来，中央和地方陆续出台“互联网+”和数字经济发展等一系列政策措施，推进互联网与产业融合快速落地，在疫情影响下，产业互联网发展更是“危中寻机”，在疫情防控和复工复产中发挥重要作用。中央方面多次提出加快“新基建”的建设速度，大力推动5G、云计算、大数据等数字基础设施的建设，推动加快各行各业的数字化进程。汤道生表示，“在国家战略的推动下，居住行业也在加速数字化战略，包括居住服务、建筑管理、社区经营一类的居住产业链，通过和产业互联网深度融合，实现从传统居住向智慧新居住的跨越。”

与此同时，汤道生也结合腾讯自身、以及腾讯与贝壳合作的实战经验，分享了推动数字经济与实体经济深度融合的三点思考。

首先是技术。“技术积累是产业互联网的基石。数字基础设施，将为产业升级带来更大的空间”，汤道生介绍道，腾讯为贝壳从平台搭建到高速发展提供了强有力的技术力量，以房源图片为例，就是通过图像识别与处理技术，对海量图片进行统一的标准化展现，并借助云端技术实现实时的存储跟交互。同样是借助云计算技术，贝壳App、小程序可容纳每天超过200万用户在线看房，使用体验轻松流畅。

实际上，技术能量已渗透到贝壳的各业务环节，“楼盘字典”、VR 看房、AI 讲房等功能共同构成了贝壳的技术底色。2011年诞生的“楼盘字典”为贝壳奠定了数字化基础，建立起国内数据量最大、覆盖面最广、颗粒度最细的房屋信息数据库，截至目前，“楼盘字典”已覆盖全国330座城市的53万个小区，共包含2.19亿套房屋真实信息。

疫情期间，VR看房成为经纪人工作有序开展的“不二法门”。通过AI、VR和3D重建等新技术，腾讯云助力贝壳推出如视VR看房，创新了智能看房体验，也刷新了行业运营方式。截止3月31日，贝壳找房已经完成369万套房屋的VR扫描重建，累计看房次数达到6.6亿，日均VR看房次数316万，用户人均停留时长增加250%，有效提高了客户与经纪人的交互效率。

其次是C2B，这也是腾讯面向产业互联网的重要优势。汤道生强调“在产业互联网的进程当中，实体企业是主体，最终的目的是服务好C端的用户”。通过QQ、微信、小程序、公众号、微信支付等，腾讯触达十多亿用户，也有长期积累下来的用户洞察和运营经验。腾讯把C端的能力与经验，输出给合作伙伴，提供公众号、小程序、支付、企业微信等连接器，让企业更好地触达用户，提升供需两端的匹配效率。

例如，用户可以通过贝壳App、小程序等多个渠道，看到全国100多个城市、数百万套房源的信息。超过10万名经纪人也通过小程序连接超过50万客户，将经纪人服务场景从社交导购和线下门店，扩展到了线上，提升服务效率和服务质量。

最后，在深化产业互联网的过程中，生态共赢同样重要。汤道生认为，“未来，垂直、纵深的各个实体产业，与横向延展的数字技术相结合，彼此能力优势互补，这其中，行业龙头企业的实践也将助力产业加快数字化的步伐。”

贝壳行业领先的VR技术正在向更多行业实现输出与赋能，帮助企业和用户打破时间与空间的限制，带来更优质的服务体验，比如，红星美凯龙已经支持足不出户“逛”门店，让用户在VR场景随意挑选自己心仪的家具。数据显示，贝壳如视VR技术已在家居家装、房地产、酒店民宿、商业空间、新零售、文博等多个空间细分领域市场达成合作，包括万科、红星美凯龙、链家、自如、同程艺龙在内的近100个知名品牌已经享受到VR的技术红利。值得一提的是，贝壳如视VR将助力2022冬奥会建设5G数字化3D数字场馆项目，打造身临其境的“线上冬奥”。

“产业互联网是未来20年的行业关键词”，在演讲最后，汤道生对未来的产业互联网发展表示期待，“在攀登新一轮科技变革与产业升级的珠峰中，没有哪个企业或者行业拥有全部的资源技术与能力，只有产业生态伙伴共同参与，用双打的方式才能保障登顶。” 随着居住产业互联网持续向深水区迈进，贝壳找房也将携手更多行业合作伙伴，共同推动数字化新居住的变革。 （许维娜）

(责编：毕磊、夏晓伦)