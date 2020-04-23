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诺奖得主让·梯诺尔：选择正确平台商业模式是成功关键

2020年04月23日14:06  来源：人民网-财经频道
 

　　“近二十年来，世界范围内平台的重要性不断提高。”4月23日，2014年诺贝尔经济学奖获得者让·梯诺尔出席2020贝壳新居住大会，并围绕“平台经济商业模式”发表演讲。他提出，“对于双边平台来说，选择正确的商业模式是成功的关键”。同时，对平台如何取得竞争优势，结合贝壳关于“数字新居住”的战略布局，从经济学角度提出了制胜策略。

　　

2014年诺贝尔经济学奖获得者让·梯诺尔

　　随着大数据、人工智能、云计算等新技术飞速发展，全球各行业的引领者纷纷走向平台化，目前全世界最大七家公司中的阿里巴巴和腾讯就属于双边平台，平台经济已成为全球数字经济发展的重要模式。

　　“双边平台的本质是一个能够连接买家和卖家的双边媒介。”让·梯诺尔介绍道，“平台主要分为匹配平台和技术平台，前者解决经济学中的注意力问题，后者提供更流畅的服务和体验。”以贝壳找房为例，它主要是一个匹配平台，但同时也是一个技术平台。一方面，贝壳找房涵盖二手房、新房、租房、装修和社区服务等众多类目，能够提供多元化的居住服务连接；另一方面，贝壳找房通过大数据、AI、VR、IoT等技术，在看房、找房、委托、匹配等众多环节实现数字化，提升用户体验和交易效率。

　　平台的用户都具备“网络外部性”，即用户倾向选择更大规模的平台。这是因为越多人使用某个平台，其业务数量、质量和预测准确性就越高，从而能够吸引更多人选择这个平台。

　　平台从垂直模式向开放模式发展

　　让·梯诺尔认为，在平台经济的商业模式中，企业需要考虑多方面的市场因素。首先是定价，平台在调价时，一方面要考虑需求弹性，一方面还要考虑跨群效应。对于平台来说，最重要的不是如何合理分摊成本，而是如何吸引双边用户。因此在平台中经常会出现倾斜式定价，即平台中的一方会非常划算，而另一方则不那么划算。很多平台一开始没有建立自己的生态系统，先自营，积累一定消费者之后开始运营平台，进而吸引第三方合作伙伴。贝壳就是这样慢慢建立起自己的生态系统的，也就是从垂直整合到更加开放的生态系统。

　　作为技术驱动的“新居住”服务平台，贝壳找房依托链家在房产经纪服务领域多年的数据积累，以 “楼盘字典”为例，截至目前已覆盖全国330座城市的53万个小区，共包含2.19亿套房屋真实信息。贝壳找房将多年积累的数据和行业工具开放给平台上的合作伙伴，比如建立ACN经纪人合作网络，以及不断打造 “VR看房”“线上签约”等数字化基础设施，携手合作伙伴逐步构建出品质服务的开放生态。

　　贝壳找房新居住平台的开放生态价值也不断得到合作伙伴的认可。贝壳找房上线两年以来，二手房交易服务已覆盖全国110个城市，连接新经纪品牌超过250个，实现近4万家门店的互联互通，约37万名经纪人提供服务。

　　开放式生态系统将创造更好的服务

　　在谈及合作竞争时，让·梯诺尔强调了开放式生态系统的重要性，指出在封闭和开放之间，其实有很多过渡区间。他表示，“这种与第三方开发商形成的建设性关系是非常有益的，其中最主要的益处是，平台将变得更具多样性，还将创造更好的服务，因为平台提供的将不只是自己的服务，而是来自全世界的优质服务。开放系统，特别是它所形成的建设性关系，将在平台与用户之间建立信任。”

　　以贝壳找房的新居住平台为例，随着VR售楼部、在线签约、在线贷签、资金存管等功能陆续上线，贝壳已经跑完居住服务线上化“最后一公里”，实现居住服务数字化闭环。用户足不出户，就可以获得全流程的线上居住服务，而整个行业的作业模式也因此发生改变。比如，贝壳首创的“三方同屏”VR带看功能，同时连接用户、经纪人与楼盘置业顾问，三方同屏，随看随讲，彻底打破了时间和空间的限制，既提升了用户体验，也改善了店东、经纪品牌、开发商的效率。贝壳推出的“线上贷签”服务，让交易双方足不出户就可以在线与银行完成贷款流程，贷款进度线上可视化，兼具效率与安全。

　　未来，贝壳找房将聚合和赋能更多生态合作伙伴，驱动行业进入数字化的新居住时代。在此次新居住大会上，贝壳找房也提出了未来愿景：连接100万服务者，全面满足3亿家庭买卖、租赁、装修家居、社区服务等全类目品质需求，构筑线上线下两张网，推动行业正循环。 （许维娜）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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