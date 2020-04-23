《人民日报》连续五天发表评论员文章 解读政治局会议最新精神

4月17日，习近平总书记主持召开中央政治局会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作；分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。

4月19日起，人民日报连续五日在头版刊发评论员文章，聚焦中央政治局会议，深入阐释会议对当前疫情防控形势的判断和部署，全面解析当前经济工作的总基调、总战略和总方向。

人民日报评论员指出，今年一季度极不寻常，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人民众志成城、顽强拼搏，疫情防控取得阶段性成效，经济社会运行秩序加快恢复。

形势决定任务，行动决定成效。评论指出，我们党具有敢于斗争、敢于胜利的政治优势。面对保持疫情防控成果、防止疫情反弹的繁重任务，我们必须绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。

坚决贯彻党中央关于当前经济社会发展工作的总要求，坚持稳中求进工作总基调、坚定实施扩大内需战略、坚持以改革开放为动力推动高质量发展，就一定能带领广大人民群众共克时艰、共渡难关，战胜前进道路上的一切风险挑战，不断从胜利走向胜利。

系列评论一：

《统筹推进疫情防控和经济社会发展工作》

该系列评论的开篇，强调了兼顾疫情防控和经济社会发展是摆在当前的双重目标。

人民日报评论员指出，当前我国疫情防控向好态势进一步巩固，在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复。同时，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，我国保持疫情防控成果、防止疫情反弹的任务繁重，经济发展面临的挑战前所未有。

挑战如何应对？

评论指出，“面对保持疫情防控成果、防止疫情反弹的繁重任务，我们必须绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。”

“当前经济发展面临前所未有的挑战，我们必须切实增强紧迫感和战胜困难的信心，抓实经济社会发展各项工作。”

系列评论二：

《抓紧抓实抓细常态化疫情防控》

经济要发展，保持疫情防控成果、防止疫情反弹是前提。

人民日报评论员指出，外防输入、内防反弹工作决不能放松，决不能掉以轻心、麻痹大意，决不能让疫情向好形势发生逆转。

在常态化要求下，疫情防控工作的开展，首先是要在思想上重视起来。

“必须密切关注国际国内疫情形势变化，充分认识做好常态化疫情防控工作的重要性必要性，防控疫情要强调再强调、坚持再坚持，始终保持警惕、严密防范，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，精准落实到复工复产和社会生活各方面。”

其次，是把行动落到实处。

内防反弹，把疫情防控网扎得更密更牢，加固薄弱环节、补上短板漏洞。“湖北省和武汉市要继续抓好疫情防控工作”；“其他地区要动态调整离汉人员管理和健康监测规定”。“要加强对湖北省和武汉市经济社会发展和民生保障的政策支持”。”要继续加强北京市疫情防控工作”。

外防输入，进一步提高针对性和有效性。要把严防境外疫情输入作为当前乃至较长一段时间疫情防控的重中之重。同时，要加强对人的关心关爱；守好口岸城市防线；推进国际交流合作……

系列评论三：

《坚持稳中求进工作总基调》

“稳是主基调，稳是大局。”在常态化疫情防控下，切实做好经济社会发展各项工作，“稳”字至关重要。

人民日报评论员指出，坚持稳中求进工作总基调，是我们党治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

评论特别指出，这次中央政治局会议，不仅强调要确保疫情不反弹、稳住经济基本盘、兜住民生底线、加大“六稳”工作力度，而且提出了保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转的“六保”要求。

在对“六保”要求的理解上，人民日报评论员谈道， “六保”是针对当前新形势提出的，是更接近底线的要求，坚决做到“六保”，是我们应对各种风险挑战的基本保证。在疫情防控常态化前提下，抓“六保”、促“六稳”，是坚持稳中求进、抓实经济社会发展各项工作的主要着力点。各级党委和政府要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实党中央对当前经济社会发展工作的总要求。

系列评论四：

《坚定实施扩大内需战略》

“着力扩大国内需求，是对冲世界经济下行风险的必然选择，也是我们应对各种风险挑战的战略基点。”

评论强调了我国的内需释放潜力——我国已成为全球第二大消费市场，消费连续多年成为经济增长的第一拉动力；投资需求潜力仍然巨大，有效投资增长必然带动消费市场拓展。

评论还阐述了扩大内需的实施路径——要释放消费潜力；要积极扩大有效投资；要调动民间投资积极性；要支持部分外贸产能转向国内市场；要着力帮扶中小企业渡过难关；要保持我国产业链供应链的稳定性和竞争力……

评论还强调了扩大内需需要注意的民生“兜底”工作——要加大脱贫攻坚力度；要抓好就业；要完善社会保障；要抓好农副食品保供稳价；要继续打好污染防治攻坚战；要坚持“房住不炒”。

系列评论五：

《坚持以改革开放为动力推动高质量发展》

改革开放是我国的基本国策，也是推动我国发展的根本动力。

人民日报评论员指出，越是形势复杂，越要以更坚定的信心、更有力的措施把改革开放不断推向深入。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，必须推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，增强我国经济创新力、竞争力和抵御风险能力。

发展出题目，改革做文章。

在改革方面，评论指出，供给侧结构性改革始终是主线，要在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点；在数字经济、生命健康、新材料等战略性产业布局，形成新动能。

评论指明，要认真落实《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。

在开放方面，评论指出，面对世界风云变幻，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。一方面，我们要坚定扩大对外开放，放宽市场准入，持续优化营商环境；另一方面，也要加强对国际经济形势的研判分析，及时制定有针对性的政策举措。推动共建“一带一路”高质量发展，为世界共同发展增添动力，为世界经济稳定作出贡献。

(责编：王仁宏、初梓瑞)