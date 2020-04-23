原标题：体坛天团快手直播助力湖北，张继科韩乔生为带货限时PK

当前,湖北地区疫情日渐平稳,复工复产成为社会各界关注的话题。4月22日晚8点,利川市副市长钱鹏以及恩施市副市长杨凯军惊喜亮相快手直播间,协同韩乔生、张继科、潘晓婷等多位体育界大咖,推介湖北当地特产,助力湖北复苏。

据悉,为了更好的在直播中助力湖北,韩乔生甚至亲自来到快手总部,作为主持人和各位嘉宾互动,连麦恩施市副市长及各位体育界大咖,展现“韩式解说带货”,并与张继科进行限时带货pk。小伊伊、周周珍可爱等快手红人也通过连麦的形式,一起参与了这场直播。

数据显示,2个小时的直播,市长加体育明星们的超级CP累计带动观看量超1900万人次,总互动达132万人次。其中,热干面、利川红茶等湖北特产尤其受到老铁的欢迎。

事实上,今年疫情发生以来,快手已经举办了多场助力湖北的直播活动。4月12日晚,总台央视主持人欧阳夏丹携演员王祖蓝、郑爽、蔡明、十堰市副市长王晓及66位快手达人为湖北公益卖货,总共带货超过6100万。

无论是快手和央视新闻的直播公益合作还是快手和体坛明星的跨界卖货联合,这背后其实都体现出快手正在成为社会各界对外发声的主要渠道之一,作为日活3亿的国民短视频直播平台,快手将持续以流量优势和技术能力赋能各界。

体育大咖连线快手红人,热干面、利川红茶最受老铁欢迎

据了解,当晚的直播里,几位体育大咖共推介了利川红茶、汉口二厂汽水、小龙虾、热干面等十七种湖北特色商品。其中,利川市副市长钱鹏连麦张继科重点推介的利川红茶尤其受到老铁欢迎,钱鹏副市长表示,“因为疫情原因,湖北部分地区农产品出现滞销,我们也希望借助快手这个平台,能帮茶农们把一年的辛苦变现。”

钱鹏副市长下播后,张继科又迎来了快手红人周周珍可爱的惊喜连麦,面对妙语连珠的快手达人,张继科笑称,“对面妹妹真是太能说了,看来我只能送自己的签名球拍了。”

最终,周周珍可爱和张继科合力推介的小龙虾、热干面双双卖出上万份。

值得一提的是,在张继科和韩乔生连麦的过程中,韩乔生还一本正经的解说了一场张继科的“无实物比赛”,引发全场爆笑,二人还玩起了15分钟限时带货PK,给直播间带来一波小高潮。

据了解,当晚,九球天后潘晓婷、体操冠军陈一冰、UFC格斗选手李景亮、知名体育主持人刘语熙等体坛大咖也都纷纷出现在快手直播间。

快手体育持续深耕行业,过去一年150万人在快手发布篮球相关作品

事实上,过去两年,快手一直在体育领域持续深耕。数据显示,2019年,有150万人在快手上传了篮球相关的作品,有超过30万篮球作者在快手获得收益,合计收入超过6亿元。

除了本场直播出现的体育大咖,两届奥运拳击冠军邹市明、格斗女王张伟丽、NBA和CBA传奇球星马布里等都已在快手开通账号。

2019年3月,为进一步加强体育内容运营,快手开设体育官方账号——快手体育,截止目前,粉丝量突破335万人。

除了专业运动员,快手对于民间体育爱好者也非常欢迎。2016年,云南省玉溪易门县的矣进宏发布了自己的第一条快手视频,如今,其在快手上的粉丝已超过156万,通过快手这个平台,矣进宏的扣篮不仅被更多人看到,也帮助他走出大山,被更多篮球爱好者所熟知。在2020年CBA全明星扣篮大赛上,矣进宏凭借决赛时95分的高分成为了CBA史上首位草根扣篮王。

去年10月,快手还联合中国篮协主席、CBA联盟董事长姚明共同开启快手篮球光合计划。根据该计划,快手会用50亿流量对具有潜力的篮球创作者和爆款话题活动进行助推,通过为体育爱好者提供包括专属身份标识、原创保护策略、内容创作指导等专属服务、丰富的线上线下活动,帮助优质篮球视频创作者成长为“快手篮球达人”,并帮助创作者多形式释放商业价值。

快手相关负责人表示,在公平普惠的基础上,快手将持续深耕体育垂类,致力于将体育爱好者、专业运动员和粉丝连接起来,不仅要让体育内容创作者赚到钱,还要为体育产业持续“圈粉”。

(责编：夏晓伦、毕磊)