电子书进一步扩大阅读人群 95后读者占比近三成

4月23日，阿里巴巴旗下数字阅读平台书旗发布了2019年出版类电子书阅读数据，数据显示，作家金庸、马伯庸、乐小米最受读者青睐。小说《长安十二时辰》、《凉生，我们可不可以不忧伤》、《神雕侠侣》成为最受欢迎的电子书。同时随着文影联动的持续火热，看影视同期书成为阅读新主张，95后的年轻人则偏爱成功学。

近日，中国新闻出版研究院发布第十七次全国国民阅读调查成果。数据指出，2019年我国数字化阅读方式的接触率为79.3%，较2018年的76.2%上升了3.1个百分点。数字化阅读的发展，提升了国民综合阅读率和数字化阅读方式接触率，整体阅读人群持续增加。

数据显示，在阅读出版类电子书的读者中女性多过男性，95后读者占比近三成。读电子书最多的城市为：北京、上海、广州、成都、武汉。上升最快的图书类目是：历史军事、中外名著和成功学。晚间22点到23点是阅读高峰时段。

其中，随着移动设备的大屏化，用手机边追剧边看书成为了读者的新主张。以去年火爆网络的电视剧《长安十二时辰》为例，该书不仅成为去年书旗最受欢迎的影视同期书，还同时带动了纸质书的售卖，销量同比上涨862%。

阿里创新事业群书旗事业部总编辑周运表示，与影视作品相比，小说的表达方式更具延展性，尤其是在人物心理描写、细节刻画和情绪渲染上，文字更容易给读者营造出一种沉浸式的阅读体验。因为不受人物形象的束缚，也拓宽了读者对于人物的想象空间。

经过近3个月的宅家生活，精神生活的重要性不言而喻。虽然线下书店还未全面复工，但是书店店长、知名作家纷纷变身主播带大家云逛店、买新书。据淘宝数据显示，开通淘宝直播的书店数量同比增长超过5倍，图书直播场次更是增长近10倍。麦家新作《人生海海》在薇娅的直播间里3万册5秒售罄。未来阅读的方式不仅仅是看纸质书和电子书，听书的比重正在逐渐增加。（乔雪峰）

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