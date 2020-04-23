德力西加码进军高端制造领域

近日，德力西再次加码布局高端制造领域。据了解，德力西集团旗下另一上市公司德新交运公告拟收购一家高精密模具企业，模具行业被称为“现代工业之母”，精密模具制造是高端装备制造业的配套产业。

德新交运4月13日公告显示，拟发行股份及支付现金购买赣州致宏、健和投资、东莞致富和东莞致宏合计持有的致宏精密90%的股权。致宏精密是一家专业从事精密模具研发、设计、生产和服务的企业，长期专注于锂电池极片成型制作领域，为下游企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案

近年来，在“制造强国”战略引领下，德力西聚焦高端制造主线，多措并举，大力推动旗下产业从“制造”向“智造”转型升级。德力西集团积极布局，跃入这块新的“竞技场”。

电气制造是德力西的主业和老本行。在聚焦智能电气主业的同时，德力西还涉足环保、军工、交运物联等战略新兴产业。德力西相关负责人表示，集团始终坚持以智能制造作为提升亩均效益的新引擎，以智能工厂建设为载体，以关键制造环节智能化为核心，不断加大科研投入，推动布局智能制造，将大数据、云计算、物联网、人工智能等技术逐步与电气生产体系相匹配，构建离散型制造模式。

智能工厂

制造业转型升级离不开创新，而科研与人才是创新的两大核心要素。一方面，德力西集团连年投入巨资用于自主科研。另一方面，德力西集团拥有全国同行业生产企业首家国家企业技术中心和博士后科研工作站，并与西安交通大学、浙江大学等高校和科研院所保持长期合作，引进博士后人才，开展低压电器行业前沿技术研究。

据悉，目前，德力西集团70%以上的电气产品拥有自主知识产权，自动化生产设备已超过3000台套，数控装备占比达45%。最先进的芜湖制造基地工业机器人密度达到每千人80台，整体自动化率超50%，部分生产线自动化率甚至达到90%，原先一千多人的车间，现在只需35人左右即可正常运转。

“今年遭遇疫情，德力西的电气制造产能得以在最短时间内全面恢复，主要就是得益于前几年未雨绸缪的智能化升级。”上述负责人说。（许维娜）

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