2020年中国数字阅读云上大会：e阅读让生活更美好

4月23日，2020年中国数字阅读云上大会正式上线开幕。本届大会以“e阅读，让生活更美好”为大会主题，旨在不断创新拓展阅读方式，推动全民阅读，建设书香社会。

据悉，本届大会首次采取线上虚拟会场形式，以H5作为官方互动平台，设置开幕式、阅享品牌馆、阅听朗读馆、云上会大咖、云上VR书店、云博物馆、云上IP馆、5G体验区、大爱公益馆9大内容板块，全方位展现5G给数字阅读及泛文化行业带来的变化。

在开幕式上，中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君发布《2019年度中国数字阅读白皮书》。白皮书显示，截至2019年，我国数字阅读用户总量达到4.7亿，人均电子书年接触率近15本，每周阅读三次及以上的用户占比达88.0%。

产业发展方面，调研数据显示，2019年中国数字阅读整体市场规模已达到288.8亿，同比增长13.5%，其中大众阅读市场规模占比逾95%，是产业发展主导力量。在2019年数字阅读用户年龄分布中，90后用户占比达55.6%，年轻化趋势明显，其中18-25岁的大学生付费意愿最为强烈。今年春节期间，移动阅读APP日均独立设备数为1.3亿台，超七成用户表示在阅读上花费的时间比平日长出许多。

内容创作方面，2019年数字阅读内容创作者规模继续扩大，已达到929万人；年轻作者快速成长，90后作者占比高达58.8%。内容上，立体多样的现实主义题材更受用户欢迎，都市职场、青春校园、历史军事类网络原创内容受到热捧。改编上，在覆盖人数Top10的电视剧中，文学IP改编作品也高达九席，成为影视剧本的最大内容源。

技术创新方面，除传统渠道外，数字阅读借助直播、短视频、社群讨论等多种新兴流量平台乃至跨界形式进行营销，使优质内容的传播拥有了更加多样的选择。

同时本届大会揭晓由中国音像与数字出版协会评选的“2019年度十佳数字阅读作品”“2019年度十佳阅读扶贫项目”“2019年度十佳数字阅读城市”及“技术应用创新奖”。

本届大会特别增设战“疫”主题活动，包括数字阅读企业共同战“疫”特别鸣谢和战“疫”主题全民诵读。数据显示，战“疫”期间，各大主要数字阅读平台累计免费提供作品超100万本，音频超40万个，总阅读量超72.2亿人次，总阅读时长超3.3亿小时，为稳定民心、增强信心、科普知识、鼓舞士气发挥了积极作用。

此外，大会还设立系列5G+阅读黑科技体验，包括云上VR书店、云博物馆展区、5G未来体验区。其中，云上VR书店突破了线下书店物理空间限制，360°实景还原线下场景，聚焦不同图书主题打造了风格多元的虚拟读书空间。

读者可按照精心设计的书店导览自主漫游，开启融合3D动画、视频音频、环绕图文等多样化形式的沉浸式阅读体验，并根据个人阅读兴趣进行在线订购。

云博物馆展区汇集包括湖北省博物馆在内的130家国家一级博物馆资源，并借助中国移动5G+XR技术，通过云讲解、云导览和VR看展三大内容模块，呈现各馆综合介绍、珍贵馆藏、精品展览、文创产品、建筑空间等，让观众与文物“亲密接触”、沉浸互动。5G未来体验区集新看法、新听法、新玩法、新拍法、新用法于一体，用户可参与线上“云跑”活动，体验5G赋能下的超高清视频、音频、游戏、趣拍等互动，畅想“新基建”下的诸多可能。

据介绍，自2015年起，中国数字阅读大会已在杭州成功举办五届，在培育数字出版新业态、引领阅读新风尚方面发挥了积极作用，已成为推广全民阅读的重要品牌，推动数字出版产业发展的重要平台。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)