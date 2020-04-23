推进创新项目落地 大力开展降本增效提高企业竞争力

持续做好降本工作是抵御内外压力、谋求生存发展的最有效、最直接的举措。当前，全国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。但同时，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，经济发展面临困难加大。为进一步增强企业生命力和竞争力，辽宁方大集团结合企业实际情况，于近日专题部署了“全面降成本，大干一百天”相关工作。

东北制药第一时间积极落实、迅速推进，要求各单位在保证安全、保证环保、保证质量这些“硬指标”的前提下，进一步强化管理，大力开展降成本活动，提质增效。目前各单位结合工作实际，迅速组织落实，形成“人人算成本、人人降成本”的浓厚氛围，共同推进企业进一步提高综合竞争力。

营造人人降本氛围

杜绝生产流程“跑冒滴漏”

降成本是提高企业竞争力的有效手段，面对当前的市场形势，做好降本增效工作迫在眉睫。

东北制药203分厂召开“全面降成本，大干一百天”专题会议，要求各级员工要迅速转变思想，深刻认识到面对行业的发展机遇，持续做好降本工作是全面增强企业综合竞争力，提高企业发展质量和效益的最有效的方法；要全面提高降本意识，从小事做起，从细节做起，堵塞身边的“跑冒滴漏”，营造“人人算成本、人人降成本”的良好氛围。

分厂将从多方面抓好降成本工作。在设备管理方面，要充分修旧利废，节降成本；要做好定期维护检修，以防因小故障造成的不必要损失；能自己维护、检修的，绝不委外。在生产方面，要严把原材料质量关，严格按照生产工艺操作，避免浪费。

同时，分厂将大力倡导开展合理化建议、小改小革等活动，鼓励员工自发投入到降成本的工作中来。

调动员工建言献策

让“金点子”落地促降本

为做好“全面降成本，大干一百天”工作，101分厂组织班组长以上管理人员认真学习相关会议精神，并要求各班组传达到每名员工。分厂还组织安排相关人员深入策划降本方案，以“鸡蛋里挑骨头”的劲头，做好全面降成本工作。

101分厂深刻认识到，要想做好“全面降成本，大干一百天”工作，首先要转变思想观念，提高认识，将降本增效作为当前工作的重中之重。只有上下合力，认真落实，主动出击，以等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感、争一流的使命感积极投身到降成本工作中，才能推动企业加速高质量发展。分厂将着力增强全员降本意识、责任意识和主人翁意识，将大家提出的有利于降本增效的好思路、好方法、好建议，转化为具体的降本措施，以激发大家的积极性和主动性。

作为生产单位，分厂将把降成本工作作为当前工作的重中之重，明确任务，深挖潜能，提升精细化管理水平，全力提高生产效率。同时，要尽快实现技术提升、工艺优化，通过技术创新提高成品率和提升产品质量。另外，分厂将把生产成本中的物料消耗、能源、制造费用等可控部分费用分解到班组并落实到每名员工，使降成本的贡献与考核分配挂钩联动，激励员工立足岗位、主动作为，全面堵塞跑冒滴漏，打赢全面降成本攻坚战。

优化质量管理流程

提升整体服务能力和效果

“开展‘全面降成本，大干一百天’”主题活动，是为了全面提升企业综合竞争力，不仅仅是要大干一百天，更是要通过这一百天集聚势能，释放潜能。”制剂质量部第一时间通过企业微信、召开会议等多种形式对“全面降成本，大干一百天”活动相关材料进行了学习。

制剂质量部表示，将进一步增强责任意识和主人翁意识，把“人人算成本，人人降成本”贯穿于质量管理工作的日常，以最低的管理成本，控制质量风险，确保生产质量稳定、体系高效运行，保证公司整体利益和效率最大化。会后，制剂质量部全体员工围绕公司总体降本方案，结合自身岗位，严管细抠，纷纷献计献策。

下一步，制剂质量部将以降低管理费用、优化管理流程、服务生产销售、提升质量管理水平为着力点，通过加强进厂物料的质量控制、加大生产过程的质量管控、加强质量体系运行监管、调整管控模式等措施提高管理效率，提升质量服务能力和效果，最终实现产品质量的有效提升，助力企业加速高质量发展。

推进创新项目落地

将成本控制量化到各岗位

东瑞公司结合本单位实际情况，成立了降本工作领导小组，精细策划活动方案，启动“百日攻坚创效”行动。

“‘全面降成本，大干一百天’，这是方大集团基于当前国内外疫情防控和经济发展形势推出的提高企业发展质量和效益的有力举措。全体干部员工都要牢固树立大局意识、责任意识、忧患意识和节俭意识，明确招法，拿出干法，全面深入开展降本创效工作。”东瑞公司表示，下一步将全力从推进创新项目落地、提高生产水平、完善制度流程、压缩费用支出等方面着手，结合东瑞公司实际，细化目标，落实责任，完善机制，充分提高全员成本意识，完善成本控制体系，将降本增效管理落到实处。要充分利用全方位赛马、合理化建议征集、小改小革实施等工具，使创新、降本项目有效落地；要以精细化管理为手段，将成本控制量化到各个岗位，让效益在供、产、销各个环节中充分体现，从而推动企业良性发展，提高企业效益。

目前，东北制药“全面降成本，大干一百天”的战役已经打响，公司自上而下层层抓落实，“人人算成本，人人降成本”的浓厚氛围正在进一步形成。面对复杂多变的经济环境，东北制药全体干部员工已提振发展信心，以“时不我待、只争朝夕”的务实作风誓要夺取降成本一百天的全面胜利，助力企业健康发展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)