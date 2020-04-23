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上海促进消费放大招 将举办“五五购物节”

2020年04月23日17:59  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京4月23日电 （赵超）4月23日下午，上海市政府举行发布会，介绍即将施行的《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》（以下简称“若干措施”）及“五五购物节”筹备情况。

　　为更加积极有效地应对疫情冲击，全力打响上海“四大品牌”，加快建设国际消费城市，上海决定出台《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》，并举办“五五购物节”，主要基于三方面考虑：

　　一是通过强有力的政策举措促进消费回补和潜力释放，更好满足市民群众不断恢复和高涨的消费热情；

　　二是通过举办“五五购物节”，打造国际消费城市的标志性活动，增强上海“四大品牌”的影响力和标识度，为广大商家和消费者打造一个全新的消费节庆；

　　三是顺应疫情期间在线经济、新型消费等新业态、新模式逆势上扬的发展态势，通过出台政策和举办“五五购物节”将疫情中催生出来的新型消费、升级消费以及新的消费理念、消费方式进行固化和推广，助力商家打造更多消费新场景新渠道，为消费者提供更加多元和便捷的消费选择。

　　《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》从“一大节庆”“五大消费”“四个经济”“一个环境”等四个方面，提出12条政策举措。

　　“五大消费”，即新兴消费、休闲消费、汽车消费、信息消费和家装消费，既是消费的主要领域，也是消费升级的重要方向。

　　新兴消费方面，上海是新零售的“策源地”和“竞技场”，今年一季度商品类网络购物交易额逆势增长19.1%。

　　休闲消费主要包括文化旅游消费和餐饮消费，这也是受疫情影响特别严重的两个领域。文旅消费方面，将视疫情防控形势，适时推出文旅市场振兴计划和一批高质量、高品质文旅产品，整合形成“乐游上海”文旅护照，引导市民“看上海、逛景点、住酒店、看大戏、购特产”。餐饮消费与市民日常生活息息相关，为重振餐饮消费，《若干措施》提出，举办一系列丰富多彩的活动，宣传餐饮“名店、名厨、名菜、名点”，鼓励线上餐饮平台加大促销力度；同时大力推行分餐制，倡导文明用餐新风尚。

　　汽车消费是各方面都高度关注的领域，涉及千家万户，为支持消费者开展老旧汽车更新和购买新能源车，《若干措施》提出一系列含金量高的政策举措，如对今年年底前转出、报废国四及以下排放标准汽车，同时购买符合要求的国六排放标准新车，给予一定补贴；对年底前购买纯电动汽车和插电式混合动力汽车的，对车辆使用过程中产生的充电费用给予一定补贴；年内新增4万张中心城区非运营客车牌照额度等。

　　信息消费是消费升级的重要代表，特别是随着5G时代的到来，正成为新的消费热点。

　　家装消费方面，重点是鼓励家装企业开展促销活动，支持金融机构推出多样化的家装消费信贷产品。

　　发布会透露，“四个经济”即首发经济、夜间经济、品牌经济和免退税经济，这是“上海购物”品牌和国际消费城市建设的亮点特色，也是推进消费市场提质升级、更好满足多元化消费需求的重要抓手。

　　首发经济方面，去年上海新设各类首店986家，继续领跑全国。

　　夜间经济是国际消费城市的重要组成部分，此次出台的《若干措施》重点聚焦破解政策瓶颈难题。

　　品牌经济是消费“供给侧”改革的重要着力点。

　　免退税经济方面，《若干措施》提出，支持免税品经营企业增设市内免税店，在免税店设立一定面积的国产商品销售区，加快推进重点商圈离境退税商店全覆盖，扩大即买即退试点范围。

　　“一个环境”就是营造浓厚消费氛围。一方面将充分发挥融媒体优势，营造促消费的良好氛围；另一方面，大力提倡诚信消费，发布重点商圈商务诚信指数，推广“七日无理由退货”服务承诺，营造诚实守信、服务制胜、放心便捷的消费环境。

　　“五五购物节”时间上横跨整个第二季度，贯穿劳动节、儿童节、端午节等多个重点节日，全市各大电商平台、商业企业、品牌企业、终端产品等将广泛参与,做到“千企万店、全城动员，日日有活动、周周有亮点”。目前已梳理形成了130多项重点活动，以及700多项特色活动。

　　购物节期间，各大消费板块都将推出丰富多彩的促销活动。

　　夜间消费方面，将举办首个夜生活节。此外，购物节期间，全市各大商圈商街、超市卖场、餐饮连锁企业都将推出一批让利于民、有吸引力的折扣活动。

(责编：赵超、吕骞)
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