发改委：易地扶贫搬迁已实现入住947万人 入住率达99%

人民网北京4月23日电（许维娜）据国家发展改革委官方微信消息，今年以来，国家发展改革委会同有关部门和22个省份，一手抓工程扫尾，一手抓后续扶持，推动搬迁脱贫工作取得新成效。截至3月底，全国累计建成易地扶贫搬迁安置住房266万余套，实现搬迁入住建档立卡贫困人口947万人，搬迁入住率达99%。
其中，河北、内蒙古、吉林、安徽、福建、江西、山东、河南、广西、贵州、甘肃、青海、宁夏、新疆等省份已全面完成搬迁入住。各地已拆除旧房182万套，拆旧率88%，已为超过900万建档立卡搬迁人口落实后续扶持措施，89%的有劳动力的搬迁家庭实现一人及以上人口就业。
截至4月中旬，26个安置区配套设施扫尾工程和132个已开工的大型安置区教育医疗设施补短板项目均已全部复工。
国家发展改革委表示，下一步将进一步聚焦搬迁群众就业和后续产业发展，加大后续扶持工作力度，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。
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