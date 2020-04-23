贝壳找房两周年：新居住战略升级 数字化、服务者相互定义

在消费升级和互联网技术的双重塑造下，人们对品质居住的需求不断提升。把握新机遇，迎接新挑战，4月23日，以“数字新居住 产业共生长”为主题的2020贝壳新居住大会，通过线上云直播方式，完成了一次对于居住产业互联网战略走向的全新定义。

2020贝壳新居住大会现场

来自国内外的学者、产业互联网创新领域领袖、上下游产业合作伙伴参与了本次大会。包括北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长陈春花、诺贝尔经济学奖获得者让·梯诺尔(Jean Tirole)、高瓴资本创始人兼CEO张磊、腾讯公司高级执行副总裁汤道生分享了关于新居住、产业互联网和平台模式的前沿洞察，同时对贝壳找房的发展模式和前景表达了高度认可和支持。

2018年4月诞生之初，贝壳找房通过科技赋能产业互联网，打造新居住品质服务平台，继续夯实交易服务的线上化闭环。无论是从规模还是效率来看，贝壳找房对行业创造了极大的价值，成为居住领域产业互联网标杆企业。

疫情背景下，各行各业的商业模式和运营理念都得到不同程度重塑，尤其是线上化进程加速推进，作为技术驱动的品质居住平台，贝壳找房充分释放过去在线上化领域积累的能力，提升服务者效率，助力行业升级提速。本次新居住大会，贝壳找房董事长左晖、CEO彭永东分别阐述了房产经纪行业发展趋势和贝壳找房在新居住上的战略成果和方向。

对于行业未来和商业文明，贝壳找房董事长左晖表示，贝壳给产业带来的变化在于门店开始成为整个产业链的基础核心和运营轴心。未来行业应该从竞争型思维转变到合作型思维。

贝壳找房董事长 左晖

谈到技术与服务者的关系时，贝壳找房CEO彭永东表示， 数字化和服务者相互定义，科技存在价值观。工具放大了所有能力好的经纪人，他们是有价值观的，因此价值选择会重新定义服务者。行业中的服务者越来越关注自己的能力、职业操守以及提供的价值，这就是大写的服务者。

贝壳找房阐释新居住主轴 科技与服务者相互定义

继去年提出新居住战略，在居住交易服务全面实现线上化闭环，服务者全面进化的背景下，今年贝壳找房CEO彭永东给出了关于新居住更清晰的阐释，新居住有两条主轴：一个是科技；另一个是服务者。这是两条永远交错、相互迭代、相互定义的主轴。一方面通过数字化将数字空间与物理空间实现连接和重塑。另一方面提供新居住服务者新供给，中国第一代职业经纪人已经在路上。

贝壳找房CEO 彭永东

总结过去一年的数字化战略成果，彭永东宣布，贝壳找房已经全面实现交易线上化闭环。2019年下半年到现在，贝壳找房陆续上线VR售楼部、租房及二手房在线签约、线上贷签、资金存管等功能。这意味着贝壳找房走完房产交易线上化最后一公里，实现房产交易数字化闭环。

基于之前在VR技术上的深刻积累，在技术全面赋权消费者背景下，“VR+一切”成为可能，截止目前，贝壳找房扫描和重建VR房源400万套。 VR重构数字化场景，在家装设计领域有了新延展，贝壳找房正式发布AI设计，AI设计基于如视VR近十万套室内设计方案和百万真实三维空间内的家装理解，结合深度学习能力，能为用户提供包含平面方案设计、硬装软装搭配、三维装修效果在内的自动化完整室内设计服务。用户可在百万真实户型中选择自己的家，选择偏好风格、家庭成员等，1分钟即可获得可展示、可游走、可交互的个性化设计方案。

在居住领域多业态上，贝壳找房发布了全新家居服务平台——被窝家装。在被窝家装APP上，用户既可以选择独立设计师，又可以选用局装、整装套餐来构绘理想的家,而施工交付环节则统一由被窝精工提供标准化服务以确保交付质量。

贝壳找房长期积累的数据能力——楼盘字典此次全面升级为楼盘字典Live。在大会现场，彭永东通过楼盘字典Live展示了全国楼盘的实时动态，包含被咨询、被VR浏览、被线下带看等多个维度动态数据。

技术之外，新居住中另一大重要变量和要素是服务者，彭永东表示，服务者的改变将带来整个行业服务的大幅提升。

房产居住服务者是中国庞大蓝领服务群体的重要组成部分，贝壳找房宣布2020年将发放100000个校招offer，创造中国服务者新供给。 同时，贝壳找房将为服务者提供更好的招募、培训、学习成长的服务支持政策，包括全年5000万小时学习计划，助力经纪人职业化。

针对店东群体，此次大会贝壳推出三大计划提高店东和门店效率：

花火计划，今年有超过10%的店东和店长能够认证成为中国第一代职业店东和店长。也就意味着，未来3年，有3万名的店长和店东成为中国第一代职业的经纪人。

领航计划，2020年，帮助超过两万家门店超越年5000万GMV。

第三、深潜计划，帮助1000家门店规模翻倍。

另外，作为本次大会的新亮点，贝壳宣布推出社区生活小程序，深化面向社区场景的便民居住服务。今年3月，基于门店发生的社区连接和服务就超过40万次。门店是整个行业的基础设施，未来每家贝壳门店都可以更好的提供社区服务。

就居住领域产业互联网现状和未来，左晖提出“向行业低收入宣战”。他认为，传统经纪领域的核心作业思路都在拼概率和规模，未来行业应该从竞争型思维转变到合作型的产业思维。左晖判断，年均GMV5000万的门店处在温饱线，年均GMV1亿的门店为中产线，2019年只有四分之一的门店达到了温饱线。未来店面只要连接进入平台，按照规则协作共赢，大概率会有稳定提高。

谈到行业竞争，左晖认为未来产业的竞争是基因战，就是长期主义和短期主义基因的竞争。长期主义背后就是ACN文化的基础，即坚持对客户好、对经纪人好、合作共赢和线上化。

同时，左晖提出2020年贝壳达到中产线门店达到1/4，约为1万家，达到温饱线的门店达到1/2，约为2万间。2025年希望90%的门店可以跃过温饱线。

行业领袖多维度剖析新居住

随着线上线下融合速度的加快，新居住有了更深厚的理论和业务支撑。今年基于新居住的内核和外延，众多国内外行业领袖围绕数字化、平台经济、产业互联网等多个方面分享行业前瞻理论和观点。

针对数字化，北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长陈春花提出了六个关键认知。首先，数字化背景下，一切都在转化为数据；第二，联接比拥有更重要。第三，必须做到可信、开放、协同；第四，从竞争逻辑转向共生逻辑。企业要不断创造新的需求，寻找更多的合作伙伴。第五，生产者也是消费者，消费者也是生产者。只有真正回到顾客价值创造上，才有机会让发展变得更加明确。最后，坚持长期主义，要在不确定中做确定的选择。

北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长陈春花

诺贝尔经济学奖获得者让·梯诺尔围绕平台经济商业模式给出了阐释。他从全球视角分析，近20年来，世界范围内平台重要性不断提高。平台主要分为匹配平台和技术平台，前者解决经济学中的注意力问题，后者提供更流畅的服务和体验。他指出很多平台一开始没有建立自己的生态系统，先自营，积累一定消费者之后开始运营平台，进而吸引第三方合作伙伴。贝壳就属于这一类从垂直整合到更加开放的生态系统。在谈到平台封闭还是开放的问题上，他认为开放将变得更具多样性，提供更优质的服务，开放能给平台带来更多客户的信任。

诺贝尔经济学奖获得者让·梯诺尔

作为贝壳找房D+轮融资的参与方之一，高瓴资本始终对贝壳找房的前景充满信心。本次大会，高瓴资本创始人兼CEO张磊发表了主题为“产业互联网创新应该是正和游戏”的演讲，他认为，“过去五年，新技术红利从消费互联网转向蓬勃发展的产业互联网，大居住市场处在消费互联网和产业互联网融合的前沿，需要构建一个全新的、线上线下一体化、透明、有序、健全的房地产交易基础设施平台。”在提到投资贝壳找房逻辑时，张磊表示，高瓴一直寻找具有伟大格局观的坚定践行，“看到贝壳始终在做难、并且正确的事情，坚守长期主义，做时间的朋友。”

高瓴资本创始人兼CEO张磊

作为产业互联网领域的领袖人物，腾讯公司高级执行副总裁汤道生就产业互联网新生态指出，在国家战略推动下，居住行业加速数字化，通过和产业互联网深度融合，实现从传统居住向智慧新居住的跨越。同时，他认为技术积累是产业互联网的基石。数字基础设施为产业升级带来了更大空间。云计算、AI、大数据、5G等新技术极大提高了行业效率，催生出新的商业模式。产业+互联网要携手双打，共建一个技术能力池，打造一张产业服务网。

腾讯公司高级执行副总裁汤道生

数字化加持 打造新居住品质服务平台

针对传统链条中的房、客、店三要素来看，贝壳找房通过强大的数字化能力和高素质的服务者，精准连接供需两端，重塑交易各方的交互，用户所有和“住”相关的需求都可以在这个新居住平台上得到更高效的满足。

上升到整个产业来看，贝壳找房以数字化赋能产业互联网。居住服务行业关乎民生，涉及交易链条十分复杂，贝壳找房通过长期数字化的积累和线上化运营，打造了新居住品质服务平台。随着行业数字化程度的加深和服务者价值的凸显，会有更多的合作伙伴加入贝壳找房的新居住平台生态中来。

成立短短2年，贝壳找房已进驻全国110个城市，入驻合作新经纪品牌超过250个，连接经纪门店超过4万家，服务超过37万经纪人。“有尊严的服务者、更美好的居住，是贝壳的使命；消费者是贝壳找房得以存在的唯一原因，未来贝壳找房将连接100万服务者，全面满足3亿家庭买卖、租赁、装修家居、社区服务等全类目品质需求，构筑线上线下两张网，打造新居住品质服务平台，推动行业正循环。

最后，贝壳找房宣布，为迎接两周年纪念，贝壳找房将开启为期一个月的“聚惠找好房”周年庆活动，期间会发放购房津贴和看房福利，释放海量品质新房、二手、租赁房源优惠，通过VR实景看房、线上讲房等“看房利器”，开启一场购房盛宴。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)