左晖：产业未来竞争是长期主义对短期主义的基因战

贝壳找房董事长左晖

“以‘人店’为核心进行产业链建设，整个产业才有希望。”4月23日，贝壳找房董事长左晖在2020贝壳新居住大会上发表“向低收入挑战”主题演讲，他表示，未来这个行业就是长期主义对短期主义的基因战，而长期主义背后就是ACN文化的基础，坚持对客户好、对经纪人好、合作共赢和线上化。

在左晖看来，行业运营的核心长期以来并非围绕门店展开，贝壳给产业带来的变化在于，门店终于开始成为整个产业链的基础核心和运营轴心。

根据行业大数据分析，门店年均GMV达到5000万是温饱线，年均GMV1亿以上为中产线，而行业方差非常大，门店作为基础价值单元值得成为运营轴心。据左晖透露，贝壳以“提效”为原则定了个小目标，希望助力2020年达到中产线的门店达到1/4，约为1万家，达到温饱线的门店达到1/2，约为2万间， 2025年有90%的门店可以跃过温饱线。

经纪领域还在拼规模，这是不对的

“传统经纪领域的核心作业思路还都比较短期主义，行业运营的核心长期以来并非围绕门店展开。”左晖认为，过去多年间，行业整体获得了数倍成长，但有很多品牌依然在当“猎人”，只看短期不看长，还在拼规模和概率。但是对于作为行业基础价值单元的门店来说，并未得到有效发展，效率依然低下。

他指出，门店长期以来在整个产业链上是处于非常弱的地位，大家不是特别关注它。

贝壳在过去两年时间里，深入到产业互联网腹地，连接了约4万家门店和超过38万经纪人，对产业带来的基础变化是，“终于有人开始以门店为基础核心去运营整个产业链，这是真正基础的变化”左晖说。

门店的成长让整个产业都受益

数据显示，贝壳平台连接的门店，在过去18个月间，效率得到了稳定提升，这给了左晖和贝壳信心，按照产业互联网发展的核心理念走下去，非常确定的是，店面只要连接进平台，按照规则协作共赢，大概率会有很稳定的提高。

左晖表示，行业应该从竞争型思维转变到合作型的产业思维。投射到贝壳，原来门店都是信息孤岛，贝壳希望通过有效率的方式将门店组织起来，帮助门店获得成长。

贝壳的战略打法，将竞争维度从品牌与品牌之间，转移到门店本身的效率提升。

“不要抗拒竞争，竞争才刚刚开始，所有基于门店维度的竞争都被拉升了，但是这种竞争对于整个产业和所有消费者都是最优的。”左晖表示，如果门店得到发展，没有哪一方会受损，整个行业生态建设也将得到大幅提升。

长期主义背后是对“人”的武装

经纪人、店长、店东群体不是“谁的人”，他们就是自己，需要的是基础设施。

平台的价值就在于，让任何一个服务者能够活下来、活得好，并不断获得成长。“他只要有长期主义的思想，这个平台就能帮助他不断的成长，不断的提升。”左晖认为，长期主义背后，就是指ACN文化的基础，分别是真实的数据、对客户好、对经纪人好、高度协作和“数据武装”。

数据是工具，是知识和技能，数据一定会改变产业，数据可以让消费者和服务者相互更懂。“但这件事不是一蹴而就的。”左晖表示，中国有一句话叫仓廪实而知礼节，对于今天的贝壳平台来说，顺序也可以反过来，知礼节必仓廪实，个体遵循ACN文化，坚持长期主义，不仅能够获得自我成长，也将最终提升整个行业的效率。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)