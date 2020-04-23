原标题：甘肃东乡：造血式扶贫让“洋芋蛋”变成“金蛋蛋”

甘肃东乡，积极响应党中央关于“坚决打好精准脱贫等三大攻坚战”的号召是如火如荼的扶贫工作的生动写照，一系列产业扶贫策略让当地传统低廉的“洋芋蛋”变成人民喜爱的“金蛋蛋”，让群众钱袋子更鼓，干劲更足。

“切实把扶贫对象精准、措施到户精准、项目安排精准、资金使用精准、派人精准、脱贫成效精准‘六个精准’落到实处。”甘肃东乡相关负责人表示，将产业扶贫作为扶贫攻坚的重点，一直是努力的方向。

产业带动精准扶贫

甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县是国家级重点贫困县，地处山区，干旱少雨，交通不便，人均耕地只有一亩多点，贫穷落后，中兴商业牵头的扶贫小组坚持入户走访达数十户，听取广大村民的意见、建议，了解民俗民情，同时通过乡领导介绍方大集团，介绍扶贫工作组工作的目的和意义，逐步得到了大部分村民的理解和信任。

在走访的过程中，扶贫小组同时调研了当地土特产品的产销情况，也最终确定了适合当地的扶贫项目——洋芋（土豆）深加工。通过产业扶贫，带动立卡贫困户就业，通过商业流通企业的自身优势，带动当地物产的推广和销售。

2019年7月3日，为积极响应党中央号召，结合经营发展需要，由中兴商业投资500万元在东乡设立全资子公司“盛东商贸有限公司”，同东乡族自治县全忠薯业合作生产洋芋深加工项目。

“在具体扶贫攻坚实践中，只有充分发挥商业企业优势，从传统扶贫向造血式扶贫转变，才能彻底摆脱贫困。”相关负责人表示，产业扶贫注重运用新管理、新技术、新设施，注重企业化管理和人才培训，助力当地产业发展，扩大就业扶持。

就业务农双管齐下

说干就干，扶贫小组把一个占地仅15亩，只有一个1200㎡的四层楼和一个140㎡库房的原锁南镇粉条厂区进行升级改造，建立了生产车间，员工宿舍，取暖设施等一应俱全。建立厂房的同时，扶贫小组坚持到青海、新疆、西藏、四川及周边地区跑市场搞调研，通过销量定生产，以销代产，实现效益增长。

在大家的努力下，“东乡族自治县全忠薯业有限公司”顺利建成，9月1日全忠薯业开始进行粉条试生产，10月开始批量生产。解决当地农民就业50余人，员工平均月收入达到2500元以上。扶贫小组组建的销售团队已经开始批发销售、开辟直销店，在兰州、临夏已发展批发经销商。销售上去了，村民们实实在在拿到了工资，也从最开始抱着“混一天算一天”的态度，变得积极肯干，认真做事。实现了工厂就在家门口，就业务农两不误的积极状态。现在村民们说起扶贫给他们带来的改变，都是满脸笑容。

解决员工生活问题

扶贫工作因地制宜，利用当地有利条件，解决部分村民的就业问题，点燃了摆脱贫困的新希望。同时，扶贫小组始终铭记使命和肩上的责任，他们将方大集团“三个有利”的企业价值观惠及到当地，提倡“对职工要好，要建和谐企业”的企业方针。在解决当地居民就业困难问题的同时，不仅为职工修建了宿舍、休息室、食堂，还解决了宿舍的供暖问题，提供并安装供暖设备，让职工感受到企业的温暖。

在全忠薯业项目开展的同时，扶贫小组积极寻找新项目，其中与东乡县亿万家食品有限公司合作的“东山捞”牌火锅调料项目可解决就业20人以上。

同时扶贫小组调研发现东乡县产业扶贫现有项目对纸盒包装业务需求量大，而当地企业产能无法满足需求，经公司讨论，确立纸盒包装项目作为第二个精准扶贫项目，中兴商业为此注入扶贫资金450万元，成立东乡族自治县方大盛东包装有限公司。

持续推进精准扶贫工作的实施，帮助当地定点扶贫企业改善生产环境、升级生产设备、升级生产设备，并充分发挥自身零售终端经验和优势，协助奇特拓宽销售渠道、严控成本、加大产量，解决更多就业岗位，实现持续稳定增收与精准扶贫。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)