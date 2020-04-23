工业互联网9本白皮书成功发布

人民网北京4月23日电 4月23日，由工业互联网产业联盟（以下简称“AII”）、中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）主办、智能+学院支持的“工业互联网成果线上发布会”顺利召开。

据了解，本次发布会以“前瞻技术引领，产业价值落地”为主题，AII首次采用线上直播方式发布《工业互联网体系架构2.0》（文字版）等9本白皮书，内容涵盖工业互联网顶层设计、园区、网络、标识解析、边缘计算、信息模型、工业智能、数字孪生等8大方向。

据悉，下一步，工业互联网产业联盟将继续，深耕工业互联网，及时关注国内外最新发展路径和创新技术，立足行业，将理论与实践充分结合，为我国工业互联网发展贡献力量，为产业数字化、网络化、智能化转型夯实基础。

以下为本次发布的白皮书清单：

《工业互联网体系架构2.0》（文字版）

《工业互联网园区指南》

《工业互联网园区网络白皮书》

《工业互联网标识解析-主动标识载体技术白皮书》

《工业互联网标识解析-安全风险分析模型白皮书》

《离散制造业边缘计算解决方案白皮书》

《工业互联网信息模型白皮书》

《工业智能白皮书》

《工业数字孪生白皮书》

(责编：任妍、孙阳)