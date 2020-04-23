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连续3天 23家出版机构直播售书

2020年04月23日23:50  来源：光明网
 
原标题：连续3天 23家出版机构直播售书

　　读书足以怡情，读史使人明智，读诗使人灵秀，科学使人深刻，伦理学使人庄重，逻辑修辞之学使人善辩，凡有所学，皆成性格。培根这段话广为人知，影响深远。

　　在第25个世界读书日到来前，抖音、今日头条、番茄小说与国内多个文化机构，联合发起了“都来读书”，这是一项助力大众读好书、好读书的全民阅读计划。

　　目前，计划已经吸引了人民日报新媒体及23家出版机构加入，包括北京出版集团、北京大学出版社、博集天卷、长江新世纪、当当网、东方出版社、读客经典、果麦文化、华文出版社、磨铁、人民日报出版社、人民文学出版社、人民邮电出版社 、十点读书、生活书店、现代出版社、新经典、新星出版社、中国轻工业出版社、中华书局、中国人民大学出版社、中信出版集团、99读书人。

　　据悉，4月23日-4月25日，上述23家出版机构将通过直播为大众提供售书服务，助力阅读爱好者选好书，读好书。

　　除此之外，计划将持续邀请作家、资深图书编辑、文化文艺名人担任“领读人”，以短视频等形式，发布读书建议、读书感悟，与阅读者广泛交流、帮助阅读者深入阅读。

　　记者了解到，包括故宫博物院第六任院长单霁翔；学者华中师范大学教授戴建业、河南大学文学院教授王立群；历史学家阎崇年；作家李洱、梁鸿、郝景芳、蒋一谈；主持人敬一丹、劳春燕、王芳、史小诺、张丹丹、刘纯燕、涂磊、王小骞；原央视记者及主持人张泉灵；媒体人杨澜；中信美术馆执行馆长曾孜荣；观复博物馆创办人及馆长马未都等均已加入"都来读书"担任"领读人"。

　　记者发现，王立群、杨澜、刘纯燕等“领读人”所发布的阅读体会，获得了很多阅读爱好者的分享和评论互动，一方面，爱好者通过“领读人”的讲解，充分理解了书籍内容；另一方面，不少爱好者挖掘了新的阅读方向。

　　据亚马逊中国4月20日发布的“全民阅读报告”显示，36%的读者在选书时看重他人推荐，其中作家和名人的“带书能力”最强，成为许多读者的购书参考。

　　字节跳动副总裁张羽告诉记者，读书类内容，一直在抖音、今日头条等信息平台上广受欢迎。“短视频、移动端图文正在成为新的书籍载体，智能推荐、搜索正在成为新的读书工具。”张羽说。

(责编：冯粒、曹昆)
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