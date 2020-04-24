上海出台12条提振消费政策举措

本报上海4月23日电 （记者田泓）上海今天出台12条政策举措，通过“一大节庆”“五大消费”“四个经济”“一个环境”，着力提振消费信心，强力释放消费潜力，促进消费提质扩容。
上海市商务委主任华源介绍，“一大节庆”即全新大规模消费节庆活动“五五购物节”，时间横跨整个第二季度，贯穿劳动节、儿童节、端午节等多个重点节日。上海各大电商平台、商业企业、品牌企业、终端产品等将广泛参与，做到“千企万店、全城动员，日日有活动、周周有亮点”。目前，已梳理形成130多项重点活动，以及700多项特色活动。
“五大消费”，即新兴消费、休闲消费、汽车消费、信息消费和家装消费，既是消费的主要领域，也是消费升级的重要方向。
“四个经济”即首发经济、夜间经济、品牌经济和免退税经济，这是“上海购物”品牌和国际消费城市建设的亮点特色，也是推进消费市场提质升级、更好满足多元化消费需求的重要抓手。
“一个环境”就是营造浓厚消费氛围。充分发挥融媒体优势，营造促消费的良好氛围；大力提倡诚信消费，发布重点商圈商务诚信指数，推广“七日无理由退货”服务承诺，营造诚实守信、服务制胜、放心便捷的消费环境。
2019年上海社会消费品零售总额达1.35万亿元，连续三年稳居全国城市首位。今年一季度，上海商品类网络购物逆势增长，交易额达1343亿元，同比增长19.1%。
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