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5G赋能千行百业 抗疫细节中的发展潜能

康 岩

2020年04月24日08:43  来源：人民网-人民日报
 
原标题：5G赋能千行百业（微观）

　　在急诊中心，集巡逻、配药、消毒等功能于一身的5G防疫机器人穿梭忙碌；在地铁、火车站，“5G+热成像”人体测温设备对来往旅客进行快速体温筛查；在工厂门口，在5G健康一码通上刷身份证，就可以校验员工健康码状态……新冠肺炎疫情防控中，一个个5G应用，在各个领域发挥着重要作用，也在生产生活的多种场景中让人们看到新技术的无限潜力。

　　网速快，或许是很多人对5G的第一印象。事实上，5G给个人通信带来的或许还只是量的变化，但对很多行业而言则是质的提升。5G赋能交通，使智能网联汽车、自动驾驶成为现实；5G赋能能源业，智慧风电场、智慧矿山提升传统工业部门的数字化水平；5G赋能工业互联网，实现工业经济智能化发展……从教育到医疗，从娱乐到餐饮，加快5G发展，将推动各行业组织形态变革和生产效率提升，助力数字化转型，实现新旧动能转换。

　　从横向看，5G将融入千行百业；从纵向看，5G将带动一条庞大的产业链：其上游是基站等通信基础设施，中游涉及网络建设及运维服务，下游则是多种多样的应用场景及终端产品。发挥5G的强大带动效应，是中国领跑世界经济数字化进程的题中之义，也是对冲经济下行压力的关键一招。前不久，工信部印发关于推动5G加快发展的通知，预计年底全国5G基站建成数超过60万个，正是为了抢抓工期、抵消疫情影响，早日让5G“跑起来”。

　　不久前，中央政治局常委会召开会议强调，“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，为新基建按下快进键。铁路、桥梁、水利等传统基建贯通人与物的连接，为生产生活打下基础，而以5G网络为代表的新基建，则力图解决数据间的交互连接，为传统产业转型提供台阶。目前，传统基建存量基数较高，对经济增长拉动作用相对有限，而新基建处在起步阶段，在稳增长、稳投资、稳就业等方面大有可为。如果说数字经济是推动经济高质量发展的重要引擎，那么新基建则是实现数字经济转型的关键支撑。5G与大数据、人工智能等技术相互融合，必将形成各行业发展的生态系统和技术底座。

　　突如其来的疫情，客观上将居家办公、在线教育、远程医疗等5G业务需求催生出来，也倒逼着通信网络等新型基础设施加快建设进度。让5G网络等新基建蓬勃发展，既要抓住科技创新这个“牛鼻子”，也要探索完善商业模式，减少巨额投资带来的风险；既要关注下游应用的开发，也要重视全产业链及产业生态构建；既要加速建设，也要加强统筹，避免重复建设、产能闲置。相信在不远的将来，海量资源数据在网上奔腾，无数智慧大脑在线上交互，5G网络等新基建一定会助力中国经济行稳致远。

　　【观点摘录】

　　数字经济“撑起了一片天”。新产业、新模式在一定程度上缓解了疫情的影响，增强了中国经济的抗冲击能力。

　　——《经济日报》

　　对城市而言，以5G为代表的“新基建”不仅将成为新一轮发展的“催化剂”，更是软实力、竞争力所在。

　　——人民网

　　整个5G商用已进入加速阶段，疫情不会影响5G建设目标……化危为机，中国5G必将以新的姿态加速融入百业、服务大众。

　　——新华网

(责编：任妍、杨曦)
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