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人民时评：进一步促进消费扩容提质

罗珊珊

2020年04月24日08:43  来源：人民网-人民日报
 
原标题：进一步促进消费扩容提质（人民时评）

电子消费券的使用将加快全社会数字化转型的进程，既推动线上新型消费不断涌现，更能促进线上经济新业态、新模式健康发展

中国超大规模市场优势和内需潜力令世界瞩目，也让中国经济有底气、有能力做到临危不惧

餐饮券、超市券、乡村旅游券、汽车专项补贴……3月以来，南京、合肥、杭州、郑州等多地推出了形式多样的消费券，取得了积极成效。比如，截至4月9日，杭州发放的消费券已核销2.2亿元，带动消费23.7亿元，乘数效应达10.7倍；郑州首期发放5000万元消费券，发放两日核销1152.4万元，带动消费1.28亿元，乘数效应达11倍。

4月17日召开的中央政治局会议强调，要释放消费潜力，做好复工复产、复商复市，扩大居民消费，适当增加公共消费。相比于直接发放现金，消费券能直接带动消费行为，让政府以较小的财政补贴撬动数倍的消费规模，拉动消费潜力释放的乘数效应更为显著。消费者的用券热情吸引了更多商家和中小企业参与其中，不少商场、超市纷纷推出各类让利促销活动，逐渐形成了全社会促销和全民消费的氛围。可以说，消费券发挥“四两拨千斤”作用，进一步释放了前期被抑制、被冻结的消费潜力。

发放消费券不仅可以快速提振消费，更重要的是迅速修复需求，带动上下游产业链逐渐复苏，推动企业扩大生产和投资，进而形成正反馈，起到托底经济、帮扶企业、稳定就业等多重作用。目前，各地发放的消费券大多指向受疫情影响较大的餐饮、文旅、健身休闲等服务业和百货商店、购物中心等实体零售，这些行业不仅对消费贡献大，而且还连接着上下游产业链。以餐饮为例，刺激餐饮消费会带来商户加大食材采购，有利于上游种植生产、运输流通行业复苏。消费券犹如一种催化剂，让消费先热起来，进而带动整个经济链条的复苏。

随着线上新型消费兴起，发放消费券的方式也在不断创新。一些地方政府选择通过互联网平台发放电子消费券，消费者在线申领后，可以在支付环节直接抵扣相应金额，申领和使用方便。与传统纸质消费券相比，电子消费券可以实现一城一策、按需定制、灵活调整、公平可溯。通过发放电子消费券，各地区还能根据当地经济形势、产业结构、消费者需求偏好等因素，实时动态调整消费券发放策略，聚焦重点行业和人群，选择消费弹性大、产业链上下游带动作用强的消费品类，实现精准纾困。不仅如此，电子消费券的使用还将加快全社会数字化转型的进程，既推动线上新型消费不断涌现，更能促进线上经济新业态、新模式健康发展。

当前，全国大型农产品批发市场、大型超市、百货商场、品牌便利店、电商平台及快递企业开业率均在95%以上；商务部重点监测零售企业4月上旬日均销售额比3月下旬增长3.1%，3月下旬比3月中旬增长0.9%。面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，我国的消费正在复苏，内需正在提振。应该看到，长期拉动消费市场、挖掘国内市场潜力，还需从完善消费增长长效机制、优化消费环境等方面入手。不久前，国家发展改革委等23个部门联合印发了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，提出从市场供给、消费升级、消费网络、消费生态、消费能力、消费环境等6个方面促进消费扩容提质，稳定和扩大居民消费。

中国超大规模市场优势和内需潜力令世界瞩目，也让中国经济有底气、有能力做到临危不惧。有消费券的快速“输血”，有宏观政策组合拳稳固市场“造血”能力，多管齐下、相互配合，一定能够激发更加活跃、更加强大的国内市场，形成供需两旺的良性循环，为我国经济行稳致远打下坚实基础。

(责编：任妍、杨曦)
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