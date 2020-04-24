激发国内市场强大活力潜力 全面辩证长远看待我国发展

原标题：激发国内市场强大活力潜力（人民论坛）

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。我国经济发展面临前所未有的挑战，一季度经济运行有较大波动，但取得的成绩殊为不易。当前和未来一段时间，各地区各部门要牢牢抓住扩大内需这个“牛鼻子”，把党中央各项重大决策部署落实落细，激发国内市场强大的活力、潜力和创造力。

内需是我国经济发展的基本动力，扩大内需是应对下行风险的关键举措，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。面对严峻复杂的形势，只有坚持底线思维，释放内生动力，激活发展潜能，我们才能通过有效扩大内需拉动经济强劲反弹。一方面，国际经贸活动受到疫情严重冲击，短期难以修复，外向型企业需要“出口转内销”；另一方面，14亿多人口的超大规模市场优势和内需潜力尚未充分激发。在扩大内需方面，既要努力增加有效投资，也要积极释放消费潜力。在加快推进复工复产达产中深化供给侧结构性改革，在保障和改善民生中深挖国内市场潜力，我们就一定能为中国经济发展拓展新的空间，为世界经济稳定提供有力支撑。

着力扩大国内需求，要发挥好投资的关键带动作用。继续扩大有效投资事关补短板、强弱项，事关稳增长、保就业，事关新产业、新业态的生长，事关经济发展全局。要看到，相比发达国家，我国基础设施总体水平还不够高，新型基础设施建设与布局还不够完善，公共卫生设施、应急能力建设、物资储备体系等领域投入不足。扩大有效投资，就要实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资。唯有聚焦高质量发展这个根本要求，合理扩大有效投资规模，注重调动民间投资积极性，深入推进要素市场化改革，才能切实改善市场预期，增强发展信心，熨平经济波动。

着力扩大国内需求，还要顺应升级趋势扩大消费。总体上看，我国消费市场增长速度较快、持续成长性好、带动能力强，受到疫情影响后必然会回补、反弹。使消费回补和扩大增量有机结合，重点在顺势而为，把被抑制、被冻结的各类需求释放出来，把疫情期间催生壮大的新型消费培育壮大起来，让实物和服务消费在回补中升级。保障和改善民生也是扩大内需的题中应有之义。只有切实解决部分群众基本生活困难，保证粮食和重要农产品供给，全面强化减负、稳岗、扩就业，及时启动相关价格补贴联动机制，积极消费才有基础，扩大消费才有保障，升级消费才有能力，进而激活最终需求的一池春水。

扩大内需，说到底就是要练好内功、赢得发展主动。在党中央集中统一领导下，坚持稳中求进工作总基调，凝聚奋发有为、攻坚克难的精神力量，按下复工复产“快进键”，加大逆周期调节力度，促进财政金融政策联动，我们一定能够克服疫情影响，更好释放国内市场需求潜力，为短期增长添活力、为长远发展增动能，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

(责编：任妍、杨曦)