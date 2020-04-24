权威发布：我国国际专利申请量跃居世界第一

原标题：我国国际专利申请量跃居世界第一（权威发布）

本报北京4月23日电 （记者蒋建科）国务院新闻办公室23日举行新闻发布会，邀请国家知识产权局局长申长雨、副局长何志敏，中宣部版权管理局局长于慈珂介绍2019年中国知识产权发展状况。

申长雨表示，2019年，知识产权强国建设加快推进。专利商标审查质量和效率持续提升，高价值发明专利审查周期压缩至17.3个月，商标注册平均审查周期压缩至4.5个月，超额完成国务院确定的年度目标任务。全年累计减免专利商标相关费用79.3亿元。

知识产权保护全面加强。开展“铁拳”“剑网”“网剑”“龙腾”等专项行动。查处商标违法案件3.2万件，假冒专利违法案件0.7万件，案值合计5.1亿元。办理专利侵权纠纷行政裁决案件3.9万件。查处各类不正当竞争案件1.0万件，案值31.6亿元。

知识产权质量稳步提升。国内（不含港澳台）有效发明专利拥有量达到186.2万件，每万人口发明专利拥有量达到13.3件，提前完成国家“十三五”规划确定的目标任务。国内有效商标注册量达到2521.9万件，平均每4.9个市场主体拥有1件注册商标。世界知识产权组织有关报告及数据显示，中国在2019年全球创新指数中的排名提升至第十四位，较2018年上升3位，稳居中等收入经济体首位；2019年，中国通过《专利合作条约》（PCT）途径提交专利申请5.9万件，跃居世界第一；通过马德里体系提交国际商标注册申请6339件，位列全球第三。

知识产权运用效益明显提升。统计显示，2018年我国专利密集型产业增加值达到10.7万亿元，占GDP的比重达到11.6%，成为经济高质量发展的重要支撑。2018年中国版权产业行业增加值达到6.6万亿元，占GDP的比重达到7.37%。

于慈珂表示，《视听表演北京条约》将于4月28日正式生效，这是新中国成立以来第一个在我国缔结、以我国城市命名的国际知识产权条约。2012年6月20日至26日，世界知识产权组织在中国北京召开“保护音像表演外交会议”，成功缔结《视听表演北京条约》。2020年1月28日，印度尼西亚向世界知识产权组织递交批准书，成为该条约关键的第三十名成员。根据《视听表演北京条约》的生效条款，其将在30个有资格的有关方交存批准书或加入书3个月之后生效。

何志敏说，国家知识产权局专门出台了深化知识产权领域“放管服”改革、营造良好营商环境的实施意见，提出14方面78条具体举措。商标注册平均审查周期缩短至4.5个月，接近相同制度下国际最快水平，商标变更、转让、马德里国际注册等业务审查周期均同步压缩，驳回复审案件审理周期由法定12个月审限压缩至7个月，复杂案件压缩至10个月。办理商标业务更加便利，申请人可以通过线上线下办理包括申请注册、变更、转让、马德里国际注册等在内的主要商标业务，去年网上申请比率达94.5%。在线下的全国212个商标受理窗口中，有103个可以办理商标质押融资，全国去年共帮助企业融资约411亿元，有效解决企业融资难、融资贵问题。

(责编：任妍、杨曦)