5G为经济注入新活力 工业运行指标3月改善较明显

原标题：工业运行指标3月改善较明显

图表来源：人民视觉

“3月份，全国规模以上工业增加值同比下降1.1%，降幅比前两个月收窄12.4个百分点。”在23日举行的国务院新闻办新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌说，随着一系列逆周期宏观调控政策效果逐步显现，主要工业指标出现较明显改善。

●复工复产提速扩面

“一季度全国规模以上工业增加值同比下降8.4%，其中，前两个月同比大幅下降13.5%，企业亏损面也达到36.4%。”黄利斌说，为应对疫情对经济运行冲击影响，党中央、国务院及时推出了一系列政策措施，在严格做好疫情防控的前提下，有序推动全国分区分级协同复工复产，着力稳住了经济基本面。

黄利斌说，3月规模以上工业增加值同比降幅收窄至1.1%，制造业投资同比降幅比前两个月收窄6.3个百分点，制造业采购经理指数从2月份35.7%回升到52%。4月上中旬，发用电量增幅已由负转正。随着国内疫情防控形势持续好转和经济社会秩序加快恢复，市场需求出现积极变化，3月份固定资产投资和社会消费品零售总额同比分别下降8.8%和15.8%，降幅比前两个月分别收窄15.7个和4.7个百分点。这些数据变化彰显我国经济的巨大韧性，也表明工业经济运行朝着积极方面发展。

“目前规模以上工业企业基本实现了复工复产，截至4月21日平均开工率和复岗率分别达99.1%和95.1%，其中，湖北省分别达到98.2%和92.2%。”黄利斌说，在严格做好疫情防控工作前提下，各地分区分级有序推动制造业全产业链协同复工复产。以大带小、上下联动、内外贸协同，聚焦重点领域、重点行业和龙头企业。工信部加强督导，出台一系列政策措施，强化对中小微企业帮扶支持，“点对点”帮扶指导。

●新经济新动能逆势成长

“一季度，我国信息通信业运行平稳，其中，电信业务收入累计完成3383亿元，同比增长1.8%，增速同比提高0.8个百分点。”工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库说，受疫情影响，电信企业积极发展互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，拉动固定增值及其他业务的收入较快增长。一季度，三家基础电信企业完成固定增值业务收入为439亿元，同比增长18.9%，增速较前两月提高2.2个百分点，拉动电信业务收入增长2.1个百分点。

闻库说，在疫情防控中，远程教育、在线医疗、网络视频等新兴需求快速扩张，5G、人工智能、工业互联网、物联网、车联网、大数据、区块链等技术创新和产业应用在满足人们正常生产生活需求方面发挥了重要作用，带动了新经济新动能逆势成长。一季度，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长13.2%，移动互联网流量在去年同期增长129.1%的基础上再增长39.3%。在产业发展方面，一季度集成电路、自动售货售票机、电子元器件产量分别增长16%、35.3%和16.2%，3月份高技术制造业增加值增长8.9%。

●5G走近生产生活

“从去年6月6日发牌照，10月31日三家企业的网络正式上线以来，中国的5G按下了快进键，5G开始逐渐走近了生产生活。”闻库介绍，一是“网络近”，截至3月底，全国已经建成5G基站19.8万个，套餐用户5000多万。二是“产品近”，截至2020年4月22日，已经有96款5G手机终端获得了入网许可，5G手机的价格也快速下探至2000多元。此外，商用5G专业模组、手机里通信模块、工业生产装备用模组也已推出，可以支持5G8K电视、5K工业生产线、智能交通等多个行业的应用。三是“应用近”，5G+远程医疗、智能医护机器人、无人消毒、远程教育、在线办公等应用加快实施。

5G作为数字经济的重要引擎，在稳投资、促消费、助升级方面具有重要的作用。下一步，工信部将持续加快推进5G网络建设，优化创新环境，为经济增长注入新活力，全年预计新建5G基站50万个，同时加大5G+VR/AR、赛事直播、游戏娱乐、虚拟购物等运用的推广，带动信息消费快速增长。

(责编：任妍、杨曦)