人民网>>财经

江苏盱眙实施四重保障 织密因病致贫防护网

姚雪青 杜 乔

2020年04月24日08:47  来源：人民网-人民日报
 
原标题：织密因病致贫防护网

　　2019年，江苏省盱眙县通过优化流程、提高比例、财政兜底，实施基本医保、大病保险、大病补充保险、医疗救助“四重保障”，让建档立卡低收入患者少花钱、少跑腿、少担忧，人均自付住院总费用不超过10%，报销救助平均比例提高到90%，切实织密因病致贫防护网。

　　钱忠艳一家5口人，原本过着平静的生活。2015年，由于儿子长期不归、儿媳离家出走，只剩老两口带个小孙子，家里失去了顶梁柱。这家人被识别为建档立卡户，成为县长朱海波结对帮扶户。

　　2016年，钱忠艳一家20亩土地流转，每亩地带来年租金800元。加上夫妻俩到承包户田地打工，2017年收入2万元，超过省定人均6000元脱贫标准，顺利“摘帽”。

　　2019年4月，58岁的钱忠艳查出结肠癌，几次手术医保报销大部分，但自付部分依然掏空家底。6月中旬，朱海波上门走访。眼看这家人要再次滑入贫困的泥潭，朱海波当即安排医保局在政策范围内尽可能给予帮助。

　　该局了解到，钱忠艳患病花费7.75万元，报销5.2万元、比例67.1%，自费2.55万元。“这是基本医保、大病保险报销的，还有医疗救助和补充保险程序没走完。”县医保局局长梁开成介绍，自费2.55万元合规部分二季度将纳入救助范围，比例达50%以上；同时建议到民政部门申请“单人保”，医保报销和医疗救助比例将再提高5%和30%，基础医疗住院门槛费降低50%。这样，报销救助总比例近85%。

　　盱眙建档立卡人口6.1万，很大部分是老弱病残。如何不让个例成为孤例、让关爱成为制度呢？经过调研论证，县委、县政府决定实施“医保扶贫100%服务”，即实现医保扶贫工作100%覆盖、提供100%满意服务、做好100%报销救助比例惠民文章，让医保政策最大限度让利于民、让更多困难群众获得实惠。

　　医保扶贫100%服务，主要办法一个是降低门槛提高比例。补充保险降低门槛费、提高报销比例和赔付率，门槛费由1万元降至1000元，报销比例直接提至85%。另一个是拓展医疗救助病种，由现行30个病种变为患各类病住院的全部纳入救助范围。

　　该项工作还得到淮安市医保局大力支持，市里系统开放端口、接入通道，令其更具便利性。“入院时没缴费，出院时一把结清了。”古桑街道张女士的父亲介绍，女儿因病花费29928.63元，报销救助总比例91.69%。

　　医保扶贫涉及多个部门，如何提高协同配合的积极性、实现技术和信息共享呢？

　　“补充保险环节较多，许多患者报销时不知情或不便利，这也是流程再造难点。”梁开成介绍，为提高保险公司效率，把原先在医疗救助后的补充保险前移，将保险公司窗口调到医保局；同时借助千名干部走访帮扶6万名低收入农户契机，印发《医保扶贫一封信》，讲清政策流程、实现户户知晓。

　　“为配合推进保险扶贫新政落地，我们通过技术升级流程再造，为群众提供更便捷服务。”该保险公司盱眙支公司副总经理李勇说，优化保险流程提升了企业形象，也吸引扩大了用户群体。

　　“通过推动县域内就诊率提高，也帮助医院提升技术、促进发展。”县医院医保办主任朱琳认为，医保扶贫的实施，促进了医院规范管理、和谐了医患关系，虽然增添了工作量，但也增加了积极性。

　　化解“看病难、看病贵”，离不开三医联动和监督推动。一方面，盱眙出台文件，严格“用药以目录为主、耗材以国产为主、就医以县内为主”，降低医疗费用负担。另一方面，县纪委监委、公安局、卫健委协同监督，加强医疗机构管理，实施专项检查，严防诱导住院、过度医疗和套保骗保。

　　“医保扶贫100%服务，是我们决战决胜脱贫攻坚、弘扬向上向善风尚的硬核举措。6.1万建档立卡人口在全面小康的时代进程中，不会再有一人因病掉队。”淮安市委常委、盱眙县委书记梁三元说。

(责编：任妍、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved