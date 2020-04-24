原标题：山西霍州建设煤矿井下5G专网

本报太原4月23日电 （记者周亚军）日前，山西霍州煤电旗下庞庞塔矿与联通（山西）产业互联网有限公司举行庞庞塔千万吨项目5G专网租赁签约仪式。该项目是全国煤矿井下第一张5G专网，预计5月底前交付使用。

庞庞塔矿是全国智能化矿井试点，5G技术在煤矿井下应用时，能够准确、全面获取安全生产数据和环境视频，并能实现井上井下高清音视频通话、各类数据的快速传输、设备的远程控制等，将为庞庞塔矿后期智能化工作面改造、智能通风、智能运输等远程智能控制和相关数据自动监测、实时互联提供坚实技术支撑。

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