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危中寻机·农业迈向高质量

电商助农，“一时火”还要“一直火”

常 钦

2020年04月24日08:49  来源：人民网-人民日报
 
原标题：电商助农，“一时火”还要“一直火”（危中寻机·农业迈向高质量）

　　图①：甘肃礼县盐官镇良源果业中心工作人员正在分拣苹果。

　　李旭春摄（人民视觉）

　　图②：广西龙胜各族自治县江底乡城岭村，扶贫工作队分队长何平通过直播展示当地土特产。

　　潘志祥摄（人民视觉）

　　核心阅读

　　危和机总是同生并存的，克服了危即是机。这次疫情对农业发展带来不少新的困难和挑战。应对冲击，各地努力化危为机，电商销售、智慧农机、线上服务等新技术新模式大显身手，加快推进农业迈向高质量发展，补齐农业领域短板。本版从本期起推出“危中寻机·农业迈向高质量”系列报道，探访生产一线、走访业内专家，带回他们的探索和思考，敬请关注。

　　流量变成“新农资”，直播成了新农事

　　【长镜头】

　　“2万、5万、10万、100万！”网店粉丝人数一路上涨，让江西寻乌县桂竹帽镇华星村黄洪林格外兴奋：“太棒了，太棒了，积压的果子山总算不愁了！”

　　手机屏幕上弹幕滚动，“点赞”“下单”不停刷屏，黄洪林和同伴们忙得不亦乐乎，“一场直播就接了6000多单，百香果卖了3万斤，脐橙卖了2万多斤，真厉害！”

　　果业是寻乌农民的致富产业，全县种植面积有30多万亩，华星村几乎家家种百香果。今年疫情来袭，采购商卡车不见踪影，村里人犯了难。

　　“一天天等下去不是办法，咱不能眼看着一年的辛苦打了水漂。”黄洪林决定一边联系线下客商，一边在网上找机会。他在拼多多上注册了店铺，自己上网吆喝，“一直播就忘词，闹了不少笑话，播了一个多星期，果子没卖出去多少。”

　　3月4日晚上，寻乌县县长杨永飞走进黄洪林的网上直播间，为农产品代言：“我们这里的百香果，汁香味浓，适合鲜食，还可以做成果茶、蛋糕、果冻。”杨永飞当场切开果子，介绍起花式吃法，很快，在线观看人数超过了130万。

　　“流量就是‘新农资’，直播成了新农事，一根网线，让好果子飞出了大山！”黄洪林感叹，一场县长直播，让他的网店火了起来。现在他和乡亲们每天直播两小时以上，带动华星村的百香果基地又热闹起来，乡亲们忙着打包装箱，发往全国各地。如今，30多万斤滞销百香果基本卖完，80%靠的是线上销售。

　　专家连线

　　为了给滞销农产品找出路，这段时间，不少干部、农民纷纷走进直播间，为农产品代言，助力农产品市场快速恢复正常秩序。

　　国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆认为，这次疫情也显现出农产品供应链的一些短板，信息、物流不畅，农产品上行通道受阻，部分地区农产品一度出现滞销。大力发展农产品电商，打造产销一体的供应链，有助于畅通农产品进城渠道。

　　“农产品电商促进产销对接，是保供给、促增收的有效方式。”农业农村部市场与信息化司司长唐珂说，为应对疫情影响，农业农村部号召电商平台企业，推出爱心助农活动，开设农产品滞销信息采集通道，向农产品商家提供优惠贷款和运费补贴，助力销售滞销农产品。截至4月17日，各大电商平台企业累计销售滞销鲜活农产品79.6万吨，成功撮合线上交易1820万次。

　　“农产品电商市场前景广阔。”拼多多消费数据研究院副院长刘中琪说，拼多多通过上线“抗疫助农”专区、“滞销农货反馈通道”等活动，探索“市县长当主播、农户多卖货”模式，推动田间到餐桌的“超短链”，很好地促进了农产品销售。

　　唐珂说，下一步农业农村部将继续加大政策扶持力度，加快实施“互联网+”农产品出村进城工程，推进信息技术在农业生产经营中的广泛应用，加快新技术、新模式、新业态的创新步伐，建立健全适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系，为促进农产品流通提供有力的支撑。

　　“添柴”强基础，畅通农产品出村两个“一公里”

　　【长镜头】

　　“叮咚、叮咚”的订单声此起彼伏，快递车辆往来穿梭，这不是哪个大城市，而是有“淘宝镇”之称的河南夏邑县何营乡。这里，1000多家网店，每天发出快递有7万多件。

　　“订单上来了，真是忙不过来啰！”宋营村“网店主”何红星新聘请了3名客服员，专门搞直播销售坚果、红枣，“疫情期间，土特产网上订单更多了，生意更好了。”

　　何营乡，一个传统农业乡镇怎么变成“淘宝镇”？

　　第一个开网店的王营村王凤雷感叹：“政策实在，‘最后一公里’通畅，开网店准错不了！”几年前，在外打工的王凤雷回乡过年，发现乡亲们都用起了智能手机，拿着手机订农资、问农事，快递从县到村一天就能到达。

　　为了发展农村电商，夏邑县花了力气。借信息进村入户政策东风，县里加快补基础短板，80%的行政村建设了益农信息社，建设县级仓储配送中心、16个乡级物流服务中心、167个村级物流服务点。政府搭台，在用地、贷款、用水等方面提供政策支持，让返乡人员创业吃下定心丸。

　　短短两年，王营村一下长出200多家网店，年销售额达3亿多元，成了“淘宝村”。

　　网店多了，同质化问题来了。为了提档升级，王营村建起电商产业园，建起仓储冷库，22家电商企业、4家物流企业进驻，实行标准化管理。王凤雷有了新烦恼：“生产线要升级，一直招不到人。”

　　县农业农村局局长胡序涛坦言，下一步要加强电商人才体系建设，加强本地人才培训，吸引大学生返乡创业。另外，还要引入专业的服务商，从营销、供应链、数据分析等方面，为乡村网店提供更专业服务。

　　专家连线

　　“近年来，农产品电商增速连续高于电商整体增速，但潜力还没有充分释放。”唐珂认为，当前制约农产品电商发展的主要瓶颈，一是初级农产品向适合网络销售的农商品转化困难，二是农产品物流效率低、成本偏高。

　　“提升网络覆盖质量，缩小城乡数字差距。”中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯认为，互联网跟水电路网一样，是乡村产业发展必不可少的基础设施，必须加快补齐这个短板，加强农村4G、宽带等建设，让电商服务通达所有乡镇，快递服务基本实现乡乡有网点。

　　“补齐物流短板，要畅通农产品出村两个‘一公里’。”叶兴庆说，解决“最先一公里”问题，将供应链环节前置到距离产地最近的地方，实现生鲜农产品快速预冷、分拣、包装等作业；解决“最后一公里”问题，启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，让农产品运得出、供得上，才能卖上好价钱。

　　不是简单把农产品搬上网，而是倒逼产业深层变革

　　【长镜头】

　　沉寂了一个多月，四川丹巴县八科村醒了！

　　山路旁的坡地热闹起来，今年计划种200亩黄金荚，200亩高山蔬菜。“咱们种的可都是订单！”村委会主任蒋朝林说，盒马公司合作的基地落地，村里种出了生鲜超市里的“网红”蔬菜。

　　一张张订单，让丹巴县特色蔬菜“黄金荚”改变了命运——由一季种到两季，重新种满了山谷，豆荚能从6月摘到国庆前。靠着电商供应链，不到24小时，沾着露水的豆荚就会送到城市的超市货架。

　　其实，黄金荚的“成名”之路并不顺利。黄金荚是一种金黄色的四季豆，是丹巴特有的蔬菜，纤维少，口感脆。刚发展的那几年，常常滞销。蒋朝林清楚地记得，2018年，他拉着1500斤豆荚，满怀希望到了成都，结果3天只卖出75斤。又拉了一车去康定卖，还是卖不动。

　　“养在深山人未识啊！”县农牧局局长陈淼坦言，靠农户自产自销，黄金荚市场仅限于丹巴当地，卖不上价。“当时，产业发展陷入两难——继续扶持，资金压力大，可如果放弃，农民种在地里的咋办？”

　　产业迎来转机。2018年7月，成都盒马公司采销总监熊志然到川西寻访农产品，觉得黄金荚有做网红蔬菜的潜质，“雪山就在眼前，山水土壤纯净，黄金荚好吃，有辨识度。”去年6月，熊志然正式把黄金荚推广到全国门店。

　　县里与盒马鲜生建立长效合作机制，以销定产，继续扩大种植面积。

　　“订单让种植更智慧！”蒋朝林说，村里的黄金荚卖全国，不同地方的人口感不一样。成都人喜欢凉拌，要嫩一点的；北京顾客喜欢爆炒，要稍长大一点的。“村里定制化生产，筐筐蔬菜都能卖上好价。”

　　“没想到，黄金荚真变成了‘黄金’！”八科村农民肖学凤算过一笔账：每亩能收3000多斤，按收购价每斤4元计算，一亩年收益上万元。

　　专家连线

　　“要构建产销对接长效机制。”唐珂说，从长期看，要在建设优质特色农产品产业链和供应链上下功夫，实现初级农产品向适合网络销售的农商品华丽转变，促进电商平台企业与农村特别是贫困地区建立长效稳定的购销关系。

　　农产品电商，不是简单把农产品搬到网上，更重要的是通过市场倒逼，实现产业链的变革。“标准化是农产品上行基础。”魏后凯认为，引导龙头企业、合作社等新型经营主体，带动农户形成生产标准统一、利益分配共享的“共同体”，实现农产品从种到销的全程标准化生产，完善贯穿生产、流通和销售全流程的数字化供应链。

　　“要让电商助农成为长远之策，关键在机制。”魏后凯说，各地在推进农业供给侧结构性改革过程中，应把电商助农融进整体规划中，实现从“产什么卖什么”到“市场需要什么就生产什么”的转变，助力农业增效与农民增收。

　　如何让更多农民“接得住”电商这项新技能？河南正阳县委书记刘艳丽说，县里创新推出电商孵化模式，培养更多本土专业人才。下一步还要以电商倒逼农业转型升级，发展农产品精深加工，提升电商产业链增值空间，带动更多农民鼓腰包。

(责编：任妍、杨曦)
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