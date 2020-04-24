“脱贫攻坚，砥砺前行”——地方文体旅人在行动

近日，甘肃省临泽县文体广电和旅游局紧紧围绕临泽县脱贫工作“百日攻坚”行动方案的部署要求，把推进体育与扶贫工程相结合，助力脱贫攻坚和乡村振兴作为当前一项重大政治任务来抓，力图真正把政策的温暖和必胜的信念送到每一个贫困户的心坎上，使其不仅在劳动中受益，而且在良性的循环中彻底摆脱贫困。
临泽县文体广电和旅游局对口帮扶挂靠村是临泽县蓼泉镇唐湾村。他们在前期认真细致开展贫困农户生产生活条件入户核查的基础上，通过分析研究得出了贫困户收入不稳定是影响实际脱贫效果的关键，尤其是针对2019年实现脱贫但仍存在返贫致贫风险的实际情况，必须采取务实有效脱困帮扶措施的共识。为此临泽县文体广电和旅游局全体干部职工积极行动起来，因地制宜引导农户从事高附加值养殖业态，调整家庭收入结构：为每个贫困户购买20日龄500克以上的优质鸡苗西安“良凤花”20只、混合饲料100斤、玉米饲料200斤,确保鸡苗按照生态土鸡的标准顺利成长出栏。
在积极培育养殖业产能的同时，临泽县文体广电和旅游局打出生态牌和产地牌：他们借助马拉松赛事举办契机，发起了“广大赛手看过来，中国枣乡很美丽——为临泽扶贫事业献爱心”的主题活动。引导和鼓励全国的热心跑友们在领略中国枣乡的壮美风光和风土人情的同时，也能为决战决胜脱贫攻坚贡献自己的一份力量。
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