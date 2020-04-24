原标题：抗疫动起来 复工忙起来

保利集团捐赠8900万元支援抗疫，发动力量采购医疗物资；融创服务集团在筑牢武汉社区防控安全底线、提升居民生活质量的同时，累计向武汉捐款1.1亿元；碧桂园集团捐赠设立2亿元抗击新冠肺炎疫情基金，启动应急物资全球采购；武汉地产集团组织实施雷神山医院建设和物业管理，急速搭建5所方舱医院……面对突如其来的新冠肺炎疫情，不少企业为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

目前，随着疫情防控阶段性成效进一步巩固，许多企业在确保防疫安全前提下，有序推进复工复产，开启建设“加速度”。

火速支援，“哪里需要就去哪里”

“80余名党员主动请缨参加雷神山医院建设，组建党员突击队，集结各专业精兵强将，全力以赴打赢雷神山医院建设攻坚战！”武汉地产集团总经理付明贵谈起1月25日晚，接到代建雷神山医院的紧急任务时依然感慨。雷神山医院建筑面积7.99万平方米，是火神山医院的2倍多，建设工期和火神山相当，武汉地产集团派出千余名管理人员、逾万名施工人员争分夺秒、昼夜奋战，短短10天内建成32个病区、1500张病床、2300张医护人员床位，圆满完成雷神山医院建设任务。随后，还承担起雷神山医院隔离区和非隔离区的消毒杀菌、卫生保洁、后勤送餐、车辆人员秩序维护等工作。

此外，武汉地产集团还火速建设改造了5所方舱医院，其中江汉方舱、武汉客厅方舱、洪山体育馆方舱是在零经验、零参考的情况下建成的首批3所方舱医院。

2月1日，3辆载有60吨消毒片的货车抵达湖北，这是碧桂园集团捐赠的第一批抗疫物资，陆续运至多家医院及社区。疫情期间，碧桂园共采购4500万元抗疫物资捐赠湖北各地，包括核酸检测试剂盒2.7万人份，医用防护服9.5万套，医用手套72.53万双等。

2月9日，碧桂园集团核心联盟企业广州安和泰妇产医院派出首批3名医护人员奔赴湖北黄冈蕲春县支援，拥有丰富ICU工作经验的主管护师孙忠就是其中之一。“哪里需要就去哪里，最重要的是能帮上忙。”一到地方，孙忠和队友就投入了战斗。

社区防控，“把问题考虑在前”

“不出门，就是最好的防护。”疫情初期，融创服务集团就对公司服务的武汉社区实施全面封闭式管理，24小时严防。“为了让居民安心待在家，我们把问题考虑在前，2月初就开始给业主提供免费送菜、团购、代买物资、送货上门等服务，定期走访、询问和一对一帮扶特殊群体业主。”武汉融创公园壹号项目经理谢珍介绍。

融创服务集团华中区域团队在疫情期间采购了2000多公斤爱心蔬菜，免费发放给武汉小区业主。同时，公司采购了大量消毒液，免费分发给居民；为前往抗疫一线的医护业主家庭送去医药爱心包；对公共区域和公共设施保持每日两次消毒。

面对疫情，1月22日开始，保利健投各区域养老机构就一对一为入住老人进行新冠肺炎的预防宣讲，“这让老人们从一开始就认识到疫情的严重性，提前做好防护。”保利成都和熹会院长宋云彩说：“每天进行体温监测，设置临时隔离病房，对疑似病例进行暂时隔离，最大程度保护老人的健康。”1月26日，保利健投各区域养老机构严格实行临时封闭管理制度，组织心理干预小队，在疫情期间提供医疗咨询及心理疏导服务。

保利公寓免除武汉所有长租门店疫情期间半个月的租金及服务费。“这样的措施很人性化，很大程度上缓解了我们的经济压力。”租客姚树青说。

有序推进项目建设

3月23日，武汉市房管局发布通知，支持房地产企业复工复产，有序组织房企开展线上线下营销活动，以保持房地产市场平稳健康发展。

进场前隔离消毒、实名登记、测量体温……在武汉市武昌区和平大道武汉地产集团南延工程现场，各种疫情防控设施一应俱全，100多名现场管理人员和施工人员佩戴口罩紧张作业，数十台机器设备高效运转，现场一片繁忙。据介绍，项目复工做到了防疫机制、人员排查、设施物资、环境消毒、安全生产“五个到位”，使疫情防控与项目建设两手抓、两不误。

3月24日，武汉市汉阳区月湖畔的琴台美术馆取得复工批复，武汉地产集团立即组织现场施工。吊车吊臂起落、机器轰鸣，焊接声、切割声此起彼伏，数百名施工人员戴着口罩紧张施工，奏响了项目建设的“复工曲”。

位于武汉市汉阳区的保利庭瑞·阅江台项目在严格制定疫情防控预案后，也在有序推进复工复产。“所有到岗职工进行健康隔离观察和新冠肺炎核酸检测，按要求佩戴口罩、手套等防护工具，实行疫情期间封闭管理，实施出入登记制，采取分餐、错时用餐、分开办公等措施，保证安全复工。”阅江台项目营销负责人黄烨介绍。

2月21日，融创服务集团启动“人才共享”计划，向酒店、旅游、餐饮、民宿等受疫情影响较大行业的休假员工提供工作机会。近期，融创中国还启动了“抗疫白衣天使”子女专项招聘计划，定向为抗疫一线医护人员子女提供超过1000个就业岗位。

据了解，碧桂园集团旗下博智林数字化管理中心团队在企业内部上线远程会议平台“碧视通”等多个数字化办公系统，启动“凤凰云”小程序线上销售，推出线上直播、云销售平台、小游戏和防疫知识宣讲等活动与客户互动。

(责编：任妍、杨曦)