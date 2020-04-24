“真不敢相信，大山里修路要修到我们家门口了。随后，政府还要带领我们搞特色产业，这真是让大家过上美好生活的幸福路啊！”中建路桥集团的志愿者们到结对帮扶贫困户家中慰问时，宣恩县村民们亲切地对他们说着近一年的变化。
宣恩是国家级贫困县，也是湖北省贫困程度最深的地区之一。农村奔小康，基础在交通。宣恩县的普通公路“建养一体化”项目就是其中一颗至关重要的“纽扣”。
该项目由中建路桥集团承建，是宣恩县交通史上最大的基础设施建设项目，也是宣恩县着力破解脱贫致富“瓶颈”的重点基础设施项目，发挥着“交通运输+特色产业”“交通运输+旅游休闲”“交通运输+电商快递”等“造血功能”的交通运输先导作用。工程在复工复产后，目前正加快施工建设。项目建成后，将改善宣恩县高山片区的交通环境，带动当地农村产业的发展，增加农民的经济收入。这对巩固山区脱贫成果，确保山区脱贫攻坚战完美收官，促进全县经济社会持续健康发展具有重要意义。
交通融合特色产业发展的扶贫模式，使交通运输不只是“输液”救急，更是“造血”新生，把农民增收的致富路、农业和农民发展的转型路、百姓期盼走出大山的脱贫路，铺到家门、修到地头、通到村口，真正实现“路通即福、路通即富”。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】