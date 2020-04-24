原标题：精准扶贫路先行

“真不敢相信，大山里修路要修到我们家门口了。随后，政府还要带领我们搞特色产业，这真是让大家过上美好生活的幸福路啊！”中建路桥集团的志愿者们到结对帮扶贫困户家中慰问时，宣恩县村民们亲切地对他们说着近一年的变化。

宣恩是国家级贫困县，也是湖北省贫困程度最深的地区之一。农村奔小康，基础在交通。宣恩县的普通公路“建养一体化”项目就是其中一颗至关重要的“纽扣”。

该项目由中建路桥集团承建，是宣恩县交通史上最大的基础设施建设项目，也是宣恩县着力破解脱贫致富“瓶颈”的重点基础设施项目，发挥着“交通运输+特色产业”“交通运输+旅游休闲”“交通运输+电商快递”等“造血功能”的交通运输先导作用。工程在复工复产后，目前正加快施工建设。项目建成后，将改善宣恩县高山片区的交通环境，带动当地农村产业的发展，增加农民的经济收入。这对巩固山区脱贫成果，确保山区脱贫攻坚战完美收官，促进全县经济社会持续健康发展具有重要意义。

交通融合特色产业发展的扶贫模式，使交通运输不只是“输液”救急，更是“造血”新生，把农民增收的致富路、农业和农民发展的转型路、百姓期盼走出大山的脱贫路，铺到家门、修到地头、通到村口，真正实现“路通即福、路通即富”。

(责编：任妍、杨曦)