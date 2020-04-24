原标题：旅游业装上“智慧芯”

近日，中国联通5G直播珠穆朗玛峰。

来源：直播截图

疫情逼迫出形式多样的云旅游，不断激发出智慧旅游的潜能。同时，“新基建”为旅游业向数字化、网络化、智能化发展提供了新机遇，5G、人工智能等技术创新正在为旅游业装上了高质量发展的“智慧芯”。

云旅游异军突起

疫情来袭，旅游业遭受到巨大冲击，但同时，也倒逼出线上新业态。云直播、云看展等多样的云旅游为人们提供了丰富的在线服务。

日前，武汉解封后，武汉国旅三名金牌导游钱文康、张凡、张玲，以四小时接力直播的形式，带领观众游览东湖风景区、黄鹤楼、户部巷等地，共揽楚地春日风光。直播活动吸引了线上观众约153万人次。

近期，各地博物馆推出2000余项网上展览。众多景区开辟了线上游览功能。清明节期间，故宫举办了三场直播，由故宫专业研究馆员作讲解员，带领观众云游故宫，直播关注量达到2.4亿次。

4月15日至30日，去哪儿网在百里杜鹃、婺源江岭、西溪湿地等11个景区，打造了无人机航拍创意视频，游客可跟随无人机穿越花海，享受“隔屏犹闻香”的视觉体验。

云旅游直播不仅是对目的地的“抵达”，更是对目的地的深度探索，为观众传达旅行故事和独特体验。马蜂窝已进行了千余场直播，内容涵盖户外、博物馆、经典景区、当地生活深度体验等。2月以来，飞猪已推出1.5万余场直播，观看人次超4000万，直播内容覆盖全球30多个国家和地区。飞猪副总裁黄宇舟说：“面向未来的旅行，一定是商家把体验展现给消费者。我们要把最打动人的内容带给消费者。”

云旅游从图文信息、VR赏景、实景直播到主播讲解、视频直播、互动讲座和售卖特产等，在短短的两个多月，异军突起，发展迅猛，逆势上扬。云旅游正逐渐成为人们青睐的休闲方式，也成为旅游转型升级的突破口。

智慧旅游正升级

包括云旅游在内的智慧旅游在旅游业升级转型中发挥着重要作用。早在2019年，国务院印发的《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》已明确指出：强化智慧景区建设，促进旅游与现代技术相互融合。

作为全国首批数字化景区试点建设单位，河南云台山景区智慧服务体系涵盖自媒体平台、语音服务机器人、一键求助系统、高德地图智慧游、自助售票机、虚拟导览系统等部分，在此次疫情防控中有效地发挥了作用。

崂山景区利用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，上线“一部手机游崂山”。全网实名制预约购票模式把网上售票与线下售检票整合升级，为游客提供了快捷的多渠道购票与支付模式，大大降低了旅游安全风险。

疫情来袭，加速了智慧旅游的发展。近期，山西积极构建智慧旅游云服务体系，面向旅游消费者、旅游企业、政府打造智慧旅游“新引擎”。安徽将积极推广5G在智慧旅游典型场景的示范应用。贵州日前推出了“一码游贵州”全域智慧旅游平台。

携程日前发布了业内首个“景区智慧云平台”整合方案，针对景区购票、入园、游玩和售后四个环节提供技术解决方案，支持景区实现“全渠道、全场景、全业态”的实名预约。目前，携程门票预约已覆盖海内外1.8万多家景区，其中首批采用智慧云平台的已有黄鹤楼、德天跨国瀑布等近百家景区。携程副总裁、全球玩乐平台CEO喻晓江认为，中国景区实现在线预约制、进行智慧化升级已刻不容缓。这应该成为中国旅游行业“新基建”的重要部分。

抓紧新基建机遇

近期，国家加快推进新型基础设施建设的举措引发高度关注。新基建以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。旅游业该如何抓住这个机遇呢？

文化和旅游部信息中心副主任信宏业告诉记者：对文旅产业来说，“新基建”不是修车，而是铺路，不仅是个体的自身改善，更多的是改善发展环境，是推动产业高质量升级发展的强力突破。“新基建”推动文旅产业与数字经济的深度融合，引导和培育网络消费、体验消费、智能消费等消费服务新模式，促进文旅产业数字化、网络化、智能化发展。

“目前，联通已在红旗渠、泰山、中国（海南）南海博物馆、世界之窗、呀诺达景区实现了面向景区管理、景区营销、游客服务、文物保护等领域的5G应用落地。今年，联通将加大对文旅行业的新基建投入，推进中国文旅产业科技进程，助力产业振兴与可持续高质量发展。”中国联通集团交通文旅行业总监李玲介绍。

社科院旅游研究中心秘书长金准认为：“今日的旅游业，已从科技应用的中后排逐步前移，5G、虚拟现实等均在旅游业中较早地形成应用。新基建的前瞻性特征需要旅游业在科技选择中进一步前移，与更为前沿的技术相结合，推动旅游服务和体验的升级。建议充分利用中国国内游60亿人次形成的复杂需求，扩大新基建的落地应用，构建更有效的大规模应用场景，形成精准的新型旅游动能。”

(责编：任妍、杨曦)