一季度全国农产品电商直播超过400万场

近来，受疫情等因素影响，陕西省西安市周至县的猕猴桃线下销售受阻，库存积压量大。当地一些果企通过对接大型电商平台，使销量得到大幅提升，破解滞销难题。图为周至县楼观镇界尚村一家果品企业的工人在对猕猴桃进行线上订单包装。
新华社记者 邵 瑞摄
本报北京4月23日电 （记者 邱海峰）商务部4月23日发布的数据显示，一季度，全国农产品网络零售额达936.8亿元，增长31.0%；电商直播超过400万场。
“网络零售对消费的促进作用进一步提升。”商务部新闻发言人高峰说，1-3月，全国网上零售额2.2万亿元，同比下降0.8%，降幅比1-2月收窄2.2个百分点。实物商品网上零售额在社会消费品零售总额中的比重达23.6%，较上年同期提升5.4个百分点。
高峰介绍，根据商务大数据监测，一季度全国网络零售市场主要呈现5个特点：
市场运行基本平稳。从品类情况看，药品、烟酒、粮油食品等销售额增长超过20%。汽车用品、家具、服装鞋帽等的销售额3月降幅收窄10个百分点以上。
市场供应较为充足。11家主要电商平台生活必需品销售平稳，米、面、油、猪肉、牛奶、蔬菜、鸡蛋库存充足。
涉农商品销售旺盛。一季度，全国农产品网络零售额达936.8亿元，增长31%，其中，肉禽蛋、粮油和蔬菜的增长较快，增速均在70%以上。
网店复工稳步提升。电商平台企业、平台内商家和物流快递服务企业积极推进复工复产，有力保障了市场平稳运行。
“宅经济”成为市场热点。商务大数据监测显示，一季度100多位县长、市长走进直播间为当地产品“代言”。家居用品、厨具、健身器材等受到消费者青睐，同比增长超过40%。
“互联网应用越来越广泛，已经深入影响人们的生产生活行为。网上消费速度增长相对更快一些，占总体消费的比重还会逐步提升。”国家统计局国民经济综合统计司司长毛盛勇说。
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