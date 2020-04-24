人民网新电商研究院发布《中国农村电商物流发展报告》

人民网北京4月24日电（记者 毕磊）人民网新电商研究院今日发布《中国农村电商物流发展报告》（下简称《报告》），关注中国农村电商物流行业的综合发展。报告指出，数字经济继续快速发展并产生巨大活力，正在成长为农村经济增长的新动能。随着数字乡村建设、电子商务进农村综合示范和电商扶贫等工作深入推进，我国农村电商正保持迅猛发展劲头，农村网络零售增速不断加快，农村电商的发展有效激发了农村电商物流需求。新电商平台正在成为农货上行体系中智能化、系统化、规模化的物流“新基建”代表。

智能化构建物流“新基建”的未来

《报告》认为，“新基建”将重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节，催生新技术、新产品、新产业，并加速农村电商发展，物流行业也将迎来新的机遇。“新基建是为了新的生产生活方式和适应消费变革需要而进行的全新基础设施建设。”国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青在接受记者采访时表示。他认为，互联网平台在新基建的方向和方式上，可以有更大的发言权。“平台企业可以通过大数据，对当前和未来的需求变化加以分析预判，在把握商业模式变化和市场结构变化等方面有自己的优势。”

《报告》指出，突如其来的疫情使线下流通受到冲击，主流电商平台统筹调度运力，与中国邮政、顺丰、韵达等各大物流公司一起，以智能供应链下沉的模式，带动了特殊时期的物流保障工作。作为“新基建”服务经济发展和社会民生的重要一部分，智能供应链将在智慧农业、产业带动、扶贫脱贫以及物流普惠上发挥基础性作用。主流电商平台近几年在用于物联网、大数据分析、机器学习、人工智能、机器人技术、图像和视觉识别及智能物流设备等基础设施搭建的研发上投入巨大，用以提高运营效率并改善客户体验。例如拼多多这两年致力于推动农产品上行专用电子面单，对农产品物流与普通包裹做区分，通过供应链的大数据分析推动订单和快递流的加速更新。

头部电商成农货上行“新基建”主要平台

《报告》表示，新型基础设施建设带来了智能供应链继续下沉的良好前景，农村电商物流不断加快“工业品下乡、农产品进城”的趋势，也为农产品生产及销售提供了纽带性支持，在精准脱贫、乡村振兴和提升农业竞争力等方面，发挥着越来越重要的作用。目前，农村电商主体主要有阿里系、拼多多、京东和苏宁等头部电商企业，农村地区年收投快件量达到120亿件，电商带动农产品进城和工业品下乡总销售额超过7000亿元。

《报告》以拼多多举例，在农村电商物流的基础设施建设中，拼多多建构了“农货智能处理系统”+“轻仓储”的有效模式，解决了中国农产品物流链条长、中间环节多和两端收益低的问题，这一智能化物流模式有效连接了农产品原产地和消费者，整合和升级农业产业链和农产品电商物流体系。借助人工智能、移动互联网等技术，拼多多成功建立起了一套可持续扶贫助农机制。相关数据显示,2019年拼多多平台农产品成交额达到1364亿元人民币,成为中国最大的农产品上行平台之一。

《报告》指出，全国整体经济及电子商务行业从3月初开始复苏明显，自3月15日起，拼多多日均在途物流包裹数已稳定在5000万个以上，同比去年增幅超过60%。基于智能化的“新物流”平台，拼多多将通过包括AI路线规划、物联网设备、自动化仓储风险管控、实时定位等技术，进一步优化物流行业整体效率。京东农村电商以直营为主，通过直营的县级服务中心和合作开设的京东帮服务店模式，推出“县级服务中心+京东帮、京东农村金融、与地方政府合作”三种方式拓展布局农村电商。苏宁控股集团则实施了“12345”精准扶贫战略和“七位一体”精准扶贫模式，把助力扶贫攻坚、乡村振兴任务落实到各地区和各产业，以体系化和系统化推进集团扶贫工作。

《报告》预测，2020年的新冠肺炎疫情将催生新的消费习惯变化，也将倒逼农村电商产业链大变革。近期，拼多多与国美零售达成全面战略合作，国美旗下安迅物流将成为拼多多物流服务提供商，为平台商家提供覆盖全国的中大件物流、仓储及交付服务。可见，电商消费的增长也将反推整个电商物流业加大对快递、仓储、冷链物流等投入，有望促进电商物流业继续保持快速发展。

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(责编：毕磊、夏晓伦)