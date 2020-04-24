受新冠肺炎疫情影响，全球经济遭受冲击。4月17日，中央政治局会议提出“当前经济发展面临的挑战前所未有，必须充分估计困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，抓实经济社会发展各项工作”。

“充分估计困难、风险和不确定性”是针对当前我国经济发展中的突出及主要问题提出来的。从疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧以及国内疫情对经济社会发展带来前所未有的冲击等方面，来寻找当前经济发展面临的前所未有挑战所在，并拿出切实可行的对策迎接挑战。

突如其来的、世界的、全新的、严峻的挑战迎面而来，我们必须充分估计困难、风险和不确定性，知难而进、迎难而上。

如何理解“经济工作必须充分估计困难、风险和不确定性”？

“充分估计”可以理解为：全面深刻、实事求是、恰如其分地对事物的性质、数量、变化等做出的推断。

“困难”是指处境艰难、亦指事情复杂。面对疫情，我国有共性的困难就是：大部分城市均收到疫情影响；各地区在阻击疫情、复工等问题上要考虑和针对个性困难，突出主要矛盾。研究困难要深入分析，全面权衡。同时，要统筹兼顾，准确识变、科学应变、主动求变，从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇。

“风险”是指在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损失发生的可能性。换句话说，风险是在某一个特定时间段里，人们所期望达到的目标与实际出现的结果之间产生的距离。面对疫情，衡量风险的参数发生重大变化，参数变化的因素既有来自国内的又有来自国外的，我们必须根据变化，及时做出调整，以使我们的经济决策、执行、管理更具有针对性、时效性、目标性。经济工作者要有见微知着的能力，对风险有科学预判，知道风险在哪里，表现形式是什么，发展趋势会怎样，如何应对。

“不确定性”指的是经济主体对于未来的经济状况，尤其是收益与损失的分布范围以及状态不能确知。简单地说，“不确定性”是经验上无法把握，甚至无法建模、概率上也算不出来。在界定不确定性时，应该采取透明原则，充分听取专家及群众的意见，虚心接受舆论监督。

“充分估计困难、风险和不确定性的”是做好各项经济工作的充要条件，这必然为“增强风险意识、强化底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备”奠定良好基础。

（作者系中国人民大学重阳金融研究院高级研究员，财政部内部控制标准委员会咨询专家）

(责编：车柯蒙、孙阳)