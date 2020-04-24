体坛天团直播助力湖北 快手探索赋能公益新路径

人民网北京4月24日电（记者夏晓伦）“今天，我们利川红茶的优惠力度非常大，只要在直播间下单，就可以享受‘买三送一’的优惠……”，“‘买二送一’行不行？”22日晚，在市集常见的“砍价”现象发生在快手的直播间里，“砍价”的双方则是湖北利川副市长钱鹏与乒乓球奥运冠军张继科。

张继科与钱鹏在直播间带货互动，开播即拿下北京热榜第一名。

亮相直播间的，还有恩施市副市长杨凯军以及韩乔生、陈一冰、潘晓婷、李景亮等多位体育界大咖。数据显示，2个小时的直播，市长加体育明星们的超级CP累计带动观看量超1900万人次，总互动达132万人次。

据了解，当晚的直播间里，几位“金牌带货官”共推介了利川红茶、汉口二厂汽水、小龙虾、热干面等十七种湖北特色商品。钱鹏在直播间里表示，“因为疫情原因，湖北部分地区农产品出现滞销，我们也希望借助快手这个平台，能帮茶农们把一年的辛苦变现。”

直播间里亮点纷呈，在张继科和韩乔生连麦的过程中，“韩式解说带货”引发全场爆笑，二人还玩起了15分钟限时带货PK；面对金牌带货官这样的称呼，陈一冰则表示：“这是我第一次当售货员，而且还是线上售货员。”

事实上，今年疫情发生以来，快手已经举办了多场助力湖北的直播活动。4月12日晚，总台央视主持人欧阳夏丹携演员王祖蓝、郑爽、蔡明及66位快手达人为湖北公益卖货，总共带货超过6100万。4月15日晚，携程集团联合创始人、董事局主席梁建章首次亮相快手直播间，为江苏省旅游业复苏直播带货，直播间累计观看人次289万人，互动近200万次……

当前，湖北地区疫情日渐平稳，全国各地的复工复产也成为社会各界关注的话题。直播+教育，直播+汽车，直播+旅游……春节以来，快手推出一系列“直播+”项目，让陷入停摆的各行业在线上找到新的连接、新的场景。

据了解，作为内容社区平台，快手充分发挥其流量入口的价值，连接多方，协同多方，以人为中心，将其服务能力向更多垂直场景渗透，涉及的领域包括教育、农业、医疗、文化娱乐、运动健身等。

在携手助农方面，自 2 月 9 日开始，快手电商对相关农产品电商短视频予以流量倾斜。快手方面表示，将以最大曝光量主推，做到“上不封顶”。此外，快手及时上线了一批农技类课程，并发布快手教育生态“春耕计划”。

在教育教学方面，快手上线了“停课不停学”、“在家学习”专区，与 40 余家教育企业合作，推出包括 K12、学前、职教等在内的免费教育内容。

在内容创作方面，为帮助湖北创作者的优质内容，快手提供专属流量扶持，并计划帮助超1000位湖北创作者粉丝量成长到10万+，还为湖北创作者开通快接单、快享等商业化服务，助力加快商业变现，针对湖北直播公会与视频MCN，开放优先审核的绿色通道。

对此，快手相关负责人表示，作为平台，快手在疫情期间充分调动其协同能力，在技术开发、资源整合上努力实现更多产业的价值连接。与农业、教育、医疗等产业的特色结合，也使得快手的服务场景得到进一步拓展，某种程度上，这也让快手实现了平台自身的成长。

一位业内人士在接受记者采访时表示，快手在直播赋能公益方面做出了有益的积极探索。快手将当下最广泛、最流行的传播方式与公益内容相结合，将更大的世界带到更多普通人的视野之中，可以为社会发展带来更多的正能量，同时也彰显了互联网科技企业的责任担当。

(责编：许维娜、夏晓伦)