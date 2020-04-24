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58同城、安居客智能产品矩阵赋能装修公司 打造线上装修全新服务体系

2020年04月24日15:06  来源：中国网
 

　　在消费全面升级的时代，高质量的家装服务成为全行业的共同目标。58同城、安居客依托平台资源、技术等优势运用互联网技术改变传统家装，构建高品质装修公司线上服务流程，打通房产经纪交易服务的最后一步。58同城、安居客线上装修以服务和品质为基础，结合设计师的理念与顾客的个性化需求，提供有质量、有责任、有诚信的整体装修解决方案，助力装修公司降本增效，提高房产经纪成交率。

　　临感VR样板间专业设计师在线服务 “一键装修”打造装修新体验

　　致力于打通线上找房闭环服务，58同城、安居客推出的临感VR样板间改变了传统装修模式下耗时多、奔波累、走马观花的困扰。临感VR样板间通过复刻装修公司的线下样板间场景，将各个细节真实还原到线上平台，最大程度还原线下看装修的感受，给用户带来720°全方位深度互动式装修找灵感的体验。与此同时，图文介绍、场景解说、视频等内容用户也可通过临感VR样板间实时体验，在用户自由切换视角的同时，还能深度“听到”更多画面难以展现的内在信息，如户型设计亮点等，实现线上深度看装修。

　　此外，为进一步提升线上装修体验，58同城、安居客临感VR样板间还拥有在线带看功能，实现用户与设计师同屏连线，专业的设计师可以为置业者一对一在线答疑，覆盖从咨询、设计、选材到安装等不同阶段。同时根据用户偏爱的装修风格与设计师实时沟通，专属设计师更具用户个性化的需求提供专属化的设计思路，打造更契合用户生活方式的装修方案，提供一站式线上装修服务。

　　58同城、安居客为推动装修业务线的进一步链接，在线全景房源正式接入“一键装修”功能。在房源全景单页中，点击“装修效果”入口，便可自行选择装修风格，呈现不同的房屋装修效果。基于大数据和人工智能，“一键装修”服务将装修类型和房屋空间结构进行匹配，可实现快速更换房屋装修效果，帮助房产经纪提高签约效率，降低交易成本。

　　严选品牌装修企业保质量 重磅活动聚合流量促转化

　　由于装修行业互联网程度低，市场评价体系不完善，为了帮助用户高效解决装修难题，58同城、安居客装修业务在其中充当了重要的角色。据58同城副总裁赵彤阳介绍，在服务商家筛选标准上，58同城、安居客严选品牌装修企业开展合作，目前起步阶段每个城市只和当地城市排名靠前的几十家的商家合作，这些商家在品牌美誉度、交付能力（回头客比例、业内口碑）、品牌运营意识方面都领先于市场，是当地市场上相对最靠谱的一批家装公司，可以为业主提供相对稳定的装修服务。

　　同时，58同城、安居客提供专属“装修”频道展示，以优质流量提供曝光，促进成交率的进一步提升。截止目前，58同城装修频道携手上千个优质装修公司，上万个装修&建材门店，覆盖全国205个城市，为用户提供优质装修咨询服务，并且拥有近15万套线上全屋装修案例，近5万条装修短视频、上千个整装、半包装修、局部装修等丰富套餐供用户选择。

　　值得一提的是，58同城、安居客还启动安心在线装修季活动，覆盖北京、上海、广州、深圳、重庆、成都等19个城市。在安心在线装修季中，58同城、安居客为用户独家限量推出158家品牌企业、顶尖品质的“老板监管工程”。参与老板监管工程的业主装修项目，将由老板亲自过问监督，不但品质、装修过程使用户安心，结果更值得信赖。

　　同时，58部落也推出“大佬带你侃门道”装修行业周活动，通过装修企业大咖讲座的方式，为用户普及装修知识、传授装修经验。58同城、安居客打造“内容+服务”生活服务生态，通过58部落社区互动体验进一步为企业聚合流量，提升用户转化。

　　作为国内领先的生活服务平台，58同城、安居客致力于以技术、资源等全面赋能行业，在房产信息服务全链条上，为用户带来更多价值。相信未来，58同城、安居客将以持续的技术创新、品牌营销、服务保障为用户带来优质高效服务，也帮助众多房产经纪企业实现服务及拓展能力的提高。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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