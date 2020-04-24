抹链科技入驻海南生态软件园

日前，海南抹链网络科技有限公司（以下简称抹链科技）宣布正式入驻位于海南生态软件园的海南自贸区（港）区块链试验区。
据悉，抹链科技是一家专注于区块链技术前沿探索和应用研究、布局产业区块链市场的“区块链+产业”科技服务公司。
区块链技术是一项可以与具体产业发展需求结合的前沿技术，与人工智能、云技术等可互为补充。目前，区块链仍是一个新生事物，需要一个宽容的发展环境，海南自贸港具备创新业务先行先试等优势，可为区块链发展提供良好的土壤。
“抹链科技希望能借助海南自贸港的产业、人才和政策优势，为海南发展数字经济和打造全球区块链技术高地贡献一份力量。”该公司执行总裁任学表示，未来抹链科技计划以行业市场需求为导向，研究、技术、投资互为依托，探索产业区块链应用场景。
日前，赛迪研究院相关报告指出，截至去年底，我国区块链产业规模约12亿元，区块链案例数已近710个，其中去年的案例数占比达49%。全球知名投资机构IDC的一份相关研究报告也预测，中国作为区块链新兴市场，预计2023年市场支出规模将达到20亿美元。
目前，抹链科技的业务主要包括区块链司法存证、智慧政务、金融科技服务、防伪溯源业务、供应链金融平台、票据管理等。以区块链司法存证和智慧政务为例，抹链科技与司法领域IT服务商合作，致力于搭建区块链存证服务平台，推动相关业务全流程线上“AI+区块链”化；智慧政务方面，抹链科技针对政务大数据、公共事务管理、市场监管、公益环保等场景，定制解决方案，促进相关业务协同办理。
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