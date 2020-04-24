国务院扶贫办推出三种申请渠道 助贫困劳动力务工

人民网北京4月24日电（许维娜）24日下午，国务院联防联控机制就加强农村贫困人口帮扶工作情况召开发布会。国务院扶贫办开发指导司一级巡视员吴华在答记者问时表示，就业稳则收入稳，稳住了就业，对贫困户来说就是稳住了收入的大头。外出务工的贫困户，2/3的收入来自于务工收入。在战“疫”、战“贫”这两条战线上，转移就业是一项重要的工作。
吴华指出，强化“五个优先”抓好转移就业工作：一是优先摸清需求；二是在摸清需求的基础上，优先安排培训；三是优先组织输出，用工信息发布，还有人岗匹配，还有点对点的输出，这些防疫背景下的具体做法，对贫困人口都是优先适用的；四是优先落实政策，把现有的财政、金融激励政策优先落实，包括对用工企业、中介服务机构和贫困户，把这些现有的政策优先落地；五是优先重大项目工程、重点企业录用贫困地区的劳动力。
针对国家重大项目建设将优先安排贫困劳动力务工，申请渠道有哪些？
吴华进一步指出，以下三种渠道可申请。一是向村镇报名申请，直接到村委会、驻村工作队申请；二是向人社部门申请，也可以通过人社部门的就业平台网上申请；三是重点企业、重点项目跟政府部门对接后，政府部门在当地发布重点工程项目，了解企业的用工需求后，也可以到企业直接报名。
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