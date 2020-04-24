国务院扶贫办：开展动态监测管理 建立防止返贫监测和帮扶机制

人民网北京4月24日电（记者毕磊）2４日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强农村贫困人口帮扶工作情况。国务院扶贫办政策法规司司长陈洪波表示，截至2019年底，我们已经有9300万贫困人口实现了脱贫，占到全部贫困人口的97%。脱贫人口中，因为种种原因出现一些返贫现象是客观存在的，也是正常的。

陈洪波指出，为了更好地防止脱贫人口返贫和边缘人口致贫，国务院扶贫办建立了防止返贫监测和帮扶机制，在具体工作中，主要抓三个方面的工作：

第一方面，开展动态监测管理。去年底，国务院扶贫办已经对建档立卡的已脱贫但不稳定户，还有收入略高于扶贫标准的边缘户进行了摸底，分别是近200万人、近300万人。今年以来，受疫情影响，可能会进一步增多。近期国务院扶贫办正在指导各地将两类监测对象进一步核实，将之纳入全国扶贫开发信息系统，实施动态管理。

第二方面，落实帮扶政策。一是对具备发展产业条件和有劳动能力的监测对象，可安排财政专项扶贫资金，对申请的扶贫小额信贷予以贴息，这个政策是跟建档立卡贫困人口享受的政策一样的。二是支持其参加经营技能培训、劳动技能培训。三是支持通过村内扶贫公益岗位安置就业。

第三方面，加强对监测对象帮扶措施落实情况的跟踪监测和效果评估，及时发现和解决问题。

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