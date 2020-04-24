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国务院扶贫办多渠道拓宽就地就近就业 重点部署“四个一批”

2020年04月24日15:47  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月24日电（许维娜）24日下午，国务院联防联控机制就加强农村贫困人口帮扶工作情况召开发布会。国务院扶贫办开发指导司一级巡视员吴华表示，4月10日最新的数据，扶贫项目的开工是28.1万个，项目的开工率达到了74.1%，从调度情况看，各地脱贫攻坚工作有序推进。

针对开工项目面临的困难。吴华指出，国务院扶贫办采取包括加快资金拨付，部分地方对工程项目实行绿色通道政策，鼓励地方根据疫情防控形势和任务的变化，实施动态调整扶贫项目，对促进就业、增加贫困农户收入的项目优先调整、优先安排，动员组织贫困劳动力参与到这些项目建设等针对性帮扶措施。

 “现在贫困劳动力就业不光有跨省就业渠道，跨省我们鼓励，就近就地就业我们也鼓励，而且结合这些扶贫项目的实施，我们鼓励贫困农户参与其中。”吴华进一步指出，多渠道拓宽就地就近就业渠道，鼓励引导支持贫困劳动力就地就近就业。目前重点部署推进“四个一批”：

一是当地扶贫车间、扶贫龙头企业复工复产，吸纳一批贫困劳动力参与其中务工。

二是创业致富带头人，带动一批贫困劳动力就业创业。

三是开发扶贫专岗，目前提供三个一百万，生态护林员一百万人的岗位。还有利用光伏扶贫的收益开发扶贫专岗，目前提供一百万人就业，还有护路员、保洁员，可提供一百万人就业。

四是各类涉农项目，可提供当地一些老百姓参与其中，包括贫困劳动力，带动一批劳动力就业创业。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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