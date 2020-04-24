国务院扶贫办：直播带货是消费扶贫的重要方式

人民网北京4月24日电（记者毕磊）24日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强农村贫困人口帮扶工作情况。国务院扶贫办政策法规司司长陈洪波表示，通过网络直播销售扶贫产品，是一个很好的方式，特别是在疫情期间，发挥了很重要的作用。既把贫困地区产品给卖出去了，也拓宽了贫困群众增收的渠道，同时也让城里头的人知道并且享受了贫困地区的绿色优质的农产品。

陈洪波指出，直播带货是消费扶贫的一种重要方式，疫情发生以来，国务院扶贫办采取了多种方式，大力开展消费扶贫行动，主要是通过四种主要的方式来开展消费扶贫。第一，预算单位采购贫困地区农副产品，这叫政府采购的模式。第二，东西部扶贫协作的模式，这是由政府主导，建立消费扶贫的交易市场和扶贫专柜。第三，市场主体参与的模式，由各类企业去主动销售扶贫产品。第四，通过中国扶贫网销售的模式。

据他介绍，为了更好地开展此项活动，国务院扶贫办还组织中西部省份开展了扶贫产品的认定工作。目前中西部扶贫部门已经认定了3.6万个扶贫产品，价值量达到2480亿元。东部省份在一个多月的时间，就购买了27亿元。

为了加大消费扶贫力度，在国家层面的支持政策主要有几个方面：一是重点支持扶贫产品的生产、储存、运输、销售等环节。二是出台支持生产加工销售扶贫产品的金融政策、物流政策和绿色通道等政策。三是对扶贫产品在销售品种多、销售金额大、带贫效果明显、服务机制健全、支持政策优惠的线下交易市场。

在地方层面，重点是对扶贫产品的生产加工、仓储物流、检测检疫，各类市场主体销售扶贫产品，扶贫产品销售平台在本地区落地推广等给予政策支持。

陈洪波表示，国务院扶贫办将通过中国社会扶贫网定期公示中西部省份的扶贫产品名单，发布全国扶贫产品名录，及其动态调整情况，为符合条件的扶贫产品的生产经营主体提供相关服务，与消费扶贫行动创新试点企业开展扶贫产品销售数据直连直报、动态监测。

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