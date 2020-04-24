国务院扶贫办：五大举措消除疫情对脱贫攻坚的影响

人民网北京4月24日电（记者毕磊）24日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强农村贫困人口帮扶工作情况。国务院扶贫办政策法规司司长陈洪波表示，突如其来的新冠肺炎疫情确实给脱贫攻坚工作带来了新的挑战，主要是给贫困人口产业、就业、扶贫项目、帮扶工作这四个方面带来了不利的影响。
“目前从总的情况来看，832个贫困县全部是低风险地区，建档立卡贫困人口新冠肺炎患者已经全部清零。”陈洪波认为 ，这次疫情对贫困人口的“两不愁三保障”影响不是太大，它的影响主要是体现在收入上，所以要着重在以下几个方面，来消除疫情对脱贫攻坚的影响，追回损失。
第一，就业方面，通过点对点的方式，组织贫困劳动力返岗就业，同时以多种形式，促进就地就近就业。
第二，解决卖难问题，主要是开展消费扶贫行动。
第三，扶贫产业发展问题，我们对受疫情影响还款困难的贫困户，扶贫小额信贷延长到年底，对贫困户新增贷款申请加快办理，及时满足需求。
第四，扶贫项目开工问题，加快中央财政专项扶贫资金的拨付进度，压实项目实施的主体责任。
第五，对受疫情影响致贫返贫的建档立卡贫困人口要及时纳入低保、特供供养、临时救助等保障性政策的覆盖范围。
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