对农村贫困人口和边缘人口如何培训？国务院扶贫办回应

人民网北京4月24日电（许维娜）24日下午，国务院联防联控机制就加强农村贫困人口帮扶工作情况召开发布会。当前扶贫部门对农村贫困人口和边缘人口技能培训上有何支持？有意学习者可以通过什么渠道申请？培训费用有补贴吗？

对此，国务院扶贫办开发指导司一级巡视员吴华在答记者问时表示，在贫困地区，培训包括三个方面。一是农民实用生产技术培训，帮助科学种田，发展种养业；二是专门针对贫困家庭“两后生”职业技能培训，“两后生”指的是高中毕业后、初中毕业后的学生，参加中职、高职学校的培训，帮助他们掌握技术，学习技能；三是面向成人贫困劳动力，各类职业技能的培训。这些培训都有奖补政策，给予补贴。

吴华表示，“两后生”的培训是接受免费教育，而且还给扶贫补助，每年每个学生是三千元。成人的贫困劳动力免费参加培训，同时交通、生活都有一定的补贴，各个地方具体执行。考试通过，拿到合格职业证书，也是免费的，也有补贴。

“现在疫情情况下，培训主要是在网上开展，贫困劳动力可以在家里注册，接受网络教育。网上考试合格之后，同样可以给予补贴。所以奖补政策是明确的，无论是网上培训，还是之前的集中培训，都有补贴政策。”吴华说。

(责编：许维娜、夏晓伦)