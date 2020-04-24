国务院扶贫办：继续加大支持力度 确保湖北如期完成脱贫攻坚任务

人民网北京4月24日电（记者毕磊）24日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强农村贫困人口帮扶工作情况。国务院扶贫办政策法规司司长陈洪波表示，突如其来的新冠肺炎疫情确实给脱贫攻坚工作带来了新的挑战。
湖北地区脱贫攻坚和困难群体的帮扶政策时，陈洪波表示，国务院扶贫办商请有关部门研究提出了一些支持举措：
在资金支持方面，中央财政专项扶贫资金给湖北增加了8亿元的倾斜支持；在劳务协作方面，组织广东、江苏、浙江等6省份给湖北开展“6+1”的劳务协作行动，帮助湖北的贫困劳动力外出务工。截至4月10日，已经有32.31万湖北贫困劳动力到省外务工，其中通过跨省点对点的方式，输送贫困劳动力3.31万人。在消费扶贫方面，指导湖北认定扶贫产品498个，总商品价值75.65亿元，组织广东等省专项采购湖北的茶叶、小龙虾等特色产品，效果也不错。在东西扶贫协作方面，杭州市今年是向恩施州投入了财政援助资金3.88亿元，拨付到位的基础上，准备再增加25%，总量达到5亿元左右。
陈洪波指出 ，下一步，国务院扶贫办将继续加大支持湖北脱贫攻坚的力度，确保湖北如期完成脱贫攻坚的目标任务。
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