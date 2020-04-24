向劳动者致敬 为参建 “两山”项目返岗复工工人描画

人民网北京4月24日电 （记者乔雪峰）“这是我第一次收到自己的画像，当我第一眼扫过去的时候，觉得真是太像了，我非常激动”。当中建三局二公司工业公司深圳简上体育综合体项目安装工丁松林看到自己的肖像画时，开心得合不拢嘴。

4月22日，在五一劳动节来临之前，中建三局二公司工业公司南方经理部开展了“向劳动者致敬”活动，邀请专业画家为参建完火神山、雷神山医院项目，又投入到复工复产大潮的工友画像，宣扬他们不畏艰险、甘于奉献、勤劳朴实、敢闯敢拼的精神，表达对劳动者的崇高敬意。

据了解，中建三局二公司工业公司有上千名工人参与到火神山、雷神山医院建设中，承担了集装箱病房吊装、缝隙密封、钢结构焊接和后期维保等工作，筑造起了与疫情竞速的“两山”医院。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)