向劳动者致敬 为参建 “两山”项目返岗复工工人描画

人民网北京4月24日电 （记者乔雪峰）“这是我第一次收到自己的画像，当我第一眼扫过去的时候，觉得真是太像了，我非常激动”。当中建三局二公司工业公司深圳简上体育综合体项目安装工丁松林看到自己的肖像画时，开心得合不拢嘴。
4月22日，在五一劳动节来临之前，中建三局二公司工业公司南方经理部开展了“向劳动者致敬”活动，邀请专业画家为参建完火神山、雷神山医院项目，又投入到复工复产大潮的工友画像，宣扬他们不畏艰险、甘于奉献、勤劳朴实、敢闯敢拼的精神，表达对劳动者的崇高敬意。
据了解，中建三局二公司工业公司有上千名工人参与到火神山、雷神山医院建设中，承担了集装箱病房吊装、缝隙密封、钢结构焊接和后期维保等工作，筑造起了与疫情竞速的“两山”医院。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】